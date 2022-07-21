棒球／超級王牌棒球隊收視慶功！「東哥」黃忠義跳水

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正式上場，林昀蒂展現金牌實力，「東哥」黃忠義卻搞笑喊不及格，「這只有3分，因為腳沒打直。」幽默要大家等等看他示範，不過到了兒子黃韶熙躍水時，他一個後空翻背部朝水面重擊，「東哥」當場驚喊，「喔賣尬！」點名，「這要給滿分，痛在他身，其實痛在父親心裡啊！」
由於方昶詠真的太怕高，全部的人都跳完都在等他跳，他一度喊出不行，「我真的會怕啦！」老婆豹嫂甚至在台下信心喊話，要求他趕快跳，最後甚至直接上跳台作勢推老公下水。最後「東哥」黃忠義與林昀蒂發揮同隊情，兩人牽住方昶詠各一邊的手，一次出動3人終於讓他克服挑戰完成跳水，笑喊：「現在全世界都知道我怕高！」
曾任世界羽球女雙球后的程文欣摘下《超級王牌棒球隊》首周MVP票選人氣王，她在節目中與學弟呂佳彬雙哭的畫面，榮登該節目。的名場面之一，她在羽球場上霸氣，但在節目中卻有著脫線一面，走著走著就不小心去撞玻璃，讓她笑言：「朋友看到節目都說我是去當搞笑藝人，不是去打棒球的。」
而「體育系男友」呂佳彬、孟祥祖現場展現運動員好身材，兩人186相似身形，讓網友傻傻分不清，在拍攝過程中，也常被工作人員誤叫成對方名字，節目播出後，他們倆不時在社群發彼此的合照，網友封他們倆是「祥彬雙帥」，還有網友想替他們倆組男男CP，呂佳彬、孟祥祖聽聞網友湊對建議，互誇對方：「越來越帥！」引人遐想。此外，「黃金左腳」薛銘文深獲婆媽粉絲支持，IG私訊收穫不少粉絲與電視裡的他自拍合照，人氣看漲。
青年公園運動休閒館老字號泳池重新規劃再出發，循環系統全面更新，水質再提升是夏日炎炎台北市親子戲水休憩好去處，《超級王牌棒球隊》每週六晚上十點民視無線台開播、每週日晚上十點LINE TV播出、巨宸製作/超級王牌棒球隊官方Youtube每週三中午十二點播出。