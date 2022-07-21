開放申請中！賽珍珠基金會力推「新二代助學培力計畫」
財團法人台北市賽珍珠基金會與泛太平洋集團潘思源董事長合作推動「新住民二代高中職學生助學培力計畫」，即日起至8月25日(四)止，歡迎桃園或嘉義地區國中畢業，即將於年9月就讀高中職一年級之新住民二代提出申請，預計提供30個名額，每名每學年度3萬元培力助學金，連續三年，以提升其教育學習資源，培育優秀新住民二代成為智慧兼備並具有良好人格特質的社會中堅份子。
受全球化趨勢影響，國際交流頻繁，跨國婚姻日益普遍，新住民及其子女數亦逐年增加。依據教育部統計，109學年各級學校新住民子女學生數合計30.5萬人，占全體學生總數之7.3%，新住民二代已成為台灣發展不可或缺的重要力量。但因受跨國父(母)原生家庭影響，於學習階段所面對之挑戰往往多高於國人子女，包括教育資源缺乏、文化差異等，而經濟弱勢新住民二代所受限制又更大，在家庭經濟不穩的情況下，孩子更易在求學探路上受挫，導致易缺乏自信及多元學習探索的機會。
因此該會推動「新住民二代高中職學生助學培力計畫」，與泛太平洋集團董事長潘思源先生捐助經費合作公益，透過培力助學金，提升其教育學習資源，並從該會未來服務擴展的首要地-桃園、潘董事長期耕耘的嘉義為主要推行地區。與其他同類型獎助學金不同的是，該培力計畫不僅有該會社工長期關心、瞭解需求與學習近況，必要時亦會連結資源提供相關協助，還將於三年計畫結束時，邀請受助學生分享高中三年之學習心得與收穫，讓其他新住民二代從中得到寶貴的經驗及知識，得以持續勤勉向學，活出自信與精彩。
該會尤英夫董事長表示，「新住民二代高中職學生助學培力計畫」預計選出國中畢業，將於暑假過後就讀高中職一年級之嘉義及桃園地區之新住民二代30名，提供每名每學年度獎助金3萬元，歡迎符合資格學子踴躍報名申請。本計畫內容及相關文件，請至賽珍珠基金會官網下載https://www.psbf.org.tw，相關事宜洽詢或聯繫請電 (02)2504-8088#16 社工組。