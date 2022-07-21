崩壞了！貓咪愛睏翻白眼「嘴角露舌頭」 奴偷摸竟沒反應
主子你怎麼沒有反應啊！相信貓奴們一定都有過這種經驗，主子熟睡時如果睡相很難看，就會忍不住拍下來揶揄。不過日本有一位飼主日前發現自家貓咪睡相很醜，甚至睡到舌頭掉出來，讓奴才忍不住調侃笑說：「對於貓咪來說，這是一生中少見的睡臉。」
這隻睡到沒形象的虎斑貓叫做「Totomaru（ととまる）」，與三花貓「Hanmi（はんみ）」是飼主從牠們年幼時就收編的貓姊弟，兩隻貓都很黏飼主，尤其Totomaru還有個怪癖，就是喜歡狂吸飼主的手指頭。不過牠日前又被飼主分享一件糗事，就是這天牠在沙發上睡覺時，因為睡太沉了，不僅眼睛微微張開翻白眼，連舌頭也不小心露出嘴巴外，飼主看了覺得太搞笑，忍不住伸出手指頭偷偷拉了一下Totomaru的小舌頭，見牠毫無反應的模樣覺得實在太可愛，因此就將影片分享在網路上。
影片才分享短短不到一星期，就已吸引超過250萬人次觀看，許多網友看了影片都笑說：「啊喵你怎麼沒有感覺」、「ㄎㄧㄤ掉了」、「好醜的睡相」、「我的孩子每隔幾個月就有一次這種睡顏」、「好怕牠醒來咬到自己舌頭」、「睡到嘴開開也太好笑了」，現在一起來看看Totomaru的影片吧！（編輯：陳珮瑜）