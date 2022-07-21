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女星懷孕寶寶突然死掉！不到4個月「孩子生回來了」

▲南明奈升格當媽媽。（圖／南明奈IG）
▲南明奈升格當媽媽。（圖／南明奈IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-07-21 15:11:34

日本33歲女星南明奈跟知名諧星濱口優結婚近4年，去年好不容易做人成功，胎兒卻在5個月大時過世，相隔1年多，他們傳來喜訊，宣布順利生下第一個寶寶。

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50歲的濱口優與33歲的南明奈相差17歲，他們2014年公開戀情，2018年宣布結婚，結婚3年多肚皮始終沒動靜，直到2021年4月才做人成功，當時胎兒5個多月大、預產期在10月，但懷孕7個月卻胎死腹中；近日他們宣布新增家庭成員。

▲▼南明奈跟濱口優結婚近4年終於順利升格父母。（圖／南明奈、濱口優IG）
▲▼南明奈跟濱口優結婚近4年終於順利升格父母。（圖／南明奈、濱口優IG）
▲▼南明奈跟濱口優結婚近4年終於順利升格父母。（圖／南明奈、濱口優IG）
 
南明奈去年6月透露：「我們夫妻孕育的生命，已經回到天上了。雖然只有7個月的時間，但我們一家都過得很開心，大家給予祝福的話，就是孩子曾活著的最好證明。我已經平安出院，正在家裡休養中。我們夫妻會互相支持向前邁進，再請各位溫暖的守護我們。」

相隔1年多，夫妻倆表示喜迎健康男嬰，母子均安，南明奈更透露兒子像老公，他們亦對於能再有機會懷孕得子心懷感激，謝謝外界的鼓勵與支持，也保證會給兒子溫暖的家庭。從時間推算，他們應是在第一胎過世不到4個月再懷孕，消息獲全網祝福。

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