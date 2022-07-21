女星懷孕寶寶突然死掉！不到4個月「孩子生回來了」

日本33歲女星南明奈跟知名諧星濱口優結婚近4年，去年好不容易做人成功，胎兒卻在5個月大時過世，相隔1年多，他們傳來喜訊，宣布順利生下第一個寶寶。 我是廣告 請繼續往下閱讀 50歲的濱口優與33歲的南明奈相差17歲，他們2014年公開戀情，2018年宣布結婚，結婚3年多肚皮始終沒動靜，直到2021年4月才做人成功，當時胎兒5個多月大、預產期在10月，但懷孕7個月卻胎死腹中；近日他們宣布新增家庭成員。▲▼南明奈跟濱口優結婚近4年終於順利升格父母。（圖／南明奈、濱口優IG） 南明奈去年6月透露：「我們夫妻孕育的生命，已經回到天上了。雖然只有7個月的時間，但我們一家都過得很開心，大家給予祝福的話，就是孩子曾活著的最好證明。我已經平安出院，正在家裡休養中。我們夫妻會互相支持向前邁進，再請各位溫暖的守護我們。」相隔1年多，夫妻倆表示喜迎健康男嬰，母子均安，南明奈更透露兒子像老公，他們亦對於能再有機會懷孕得子心懷感激，謝謝外界的鼓勵與支持，也保證會給兒子溫暖的家庭。從時間推算，他們應是在第一胎過世不到4個月再懷孕，消息獲全網祝福。女星才上台10秒「就把22萬鑽戒甩飛」！蘇志燮彎腰幫忙找婚禮才開始25秒新娘被出賣！投影播出跟小王的色色連結片小栗旬「裸戰多人」怕老婆生氣!做全套安撫 20張照片曝光鄭家純私人群組照片曝光了 蕾絲小丁、特寫臀部超大膽