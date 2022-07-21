PLG／選秀會名單出爐　張鎮衙狀元大熱門

P. LEAGUE+ 聯盟今公佈2022 PLG 選秀大會確定名單，最終有32人確定參與今年選秀，而本屆握有選秀簽的領航猿預計將在首輪第一順位挑選陳范柏彥或張鎮衙，後者成為狀元的呼聲較高。
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另外，根據賽務決策委員會決議，球隊若已有註冊外籍生球員，除非此外籍生球員之合約在今年選秀會前已屆期或是合法終止，空出註冊外籍生球員名額，才可以在今年選秀挑選外籍生球員。聯盟現有規章僅允許各隊註冊1位外籍生球員。
若球隊已註冊2位華裔球員，也必須在其中至少1位華裔球員之合約在今年選秀會前已屆期或是合法終止，才可以在今年選秀挑選外籍生球員。聯盟現有規章允許各隊註冊2位華裔球員 或 1位華裔球員與1位外籍生球員。
外籍生或華裔球員合約是否已屆期或是合約終止，必須在選秀會前一周通報聯盟並對外公告，今年選秀會為07/28，也就是必須在07/21前通報聯盟並對外公告，才可以在今年選秀會挑選外籍生球員。
另外，也有9名球員放棄選秀會，分別是韓杰諭、黃建智、陳孝榕、江尚謙、沈睿洋、曹薰襄、黃鉉閔、陳品銓、陳建銘，預計將投入SBL或T1聯盟。
PLG 2022年新人選秀會 線上直播網址：
https://youtu.be/7tHHuPthohQ