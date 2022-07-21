PLG／選秀會名單出爐　張鎮衙狀元大熱門

P. LEAGUE+ 聯盟今公佈2022 PLG 選秀大會確定名單，最終有32人確定參與今年選秀，而本屆握有選秀簽的領航猿預計將在首輪第一順位挑選陳范柏彥或張鎮衙，後者成為狀元的呼聲較高。





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