富邦人壽2021永續報告書　高規遵循國際4大框架

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遵循4大國際永續框架 提高揭露品質、促進永續經營
富邦人壽2021年永續報告書依循GRI全球永續性報告協會制定的GRI準則編製，並對應PSI永續保險原則4大原則指標，包括：將ESG納入決策、提升客戶與企業夥伴對ESG之重視及管理風險、與政府及監理單位合作促進行動、透明揭露永續原則執行狀況。此外，為加強揭露與投資人相關的ESG投資決策內容、財務績效，及企業因應氣候變遷相關具體作為，於報告書中新增揭露SASB、TCFD框架資訊，提升報告書資訊揭露的品質。今年甫發佈的報告書，以暖心(W.A.R.M)為主軸，展現公司對社會、保戶的承諾，從「全面當責經營(Well-managed)、擁抱永續轉型(Adaptive)、建立互信社會(Reliable)、邁向減碳未來(Mitigating)」４大面向，積極實踐ESG各項具體行動。
為發揮保險安定社會的價值，富邦人壽實質行動照護偏鄉銀髮癌友，獲「社會公益發展獎」肯定「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards）為亞洲規模最大的永續獎項之一，今年富邦人壽也以「銀髮偏鄉 就醫無礙」癌友關懷專案榮獲「2022亞洲企業社會責任獎-社會公益發展獎」。有鑒於偏鄉銀髮癌友因地區醫療資源匱乏，衍生就醫往返時間及費用成本高，導致就醫意願降低，富邦人壽與台灣癌症基金會合作，創業界之先推動「銀髮偏鄉 就醫無礙」專案，連續5年提供偏鄉高齡癌友就醫交通補助，開辦至今已幫助上千名偏鄉癌友穩定就醫。此外，今年8月預計將完成建置「癌友就醫交通媒合平台」，提供偏鄉癌友叫車接送服務，更進一步提升就醫便利性，以及回診意願。
矢志成為業界永續楷模 帶動永續三贏局面
身為綠色金融領航品牌，富邦人壽始終以創新行動走在永續未來的道路上。為推動台灣河域與土地的永續發展，率全台企業之先，攜手荒野保護協會推動「川廢快篩調查計畫」守護台灣水資源；於內部首創導入「Work for Green」永續創新機制，以業績連結綠色永續目標，每位業務員只要業績達標，公司就為他們種一棵樹，預估今年將在台江國家公園(台南)、福壽山農場(台中)種下逾1萬棵樹。同時，為展現企業追求永續的決心，富邦人壽將ESG理念與核心職能結合、持續帶動社會共好，榮獲《2022台灣永續投資獎》-「機構影響力類-壽險楷模」，並連續六年取得ISO-14064-1 溫室氣體盤查認證，連續十二年蟬聯全台財經保險系所學生最嚮往加入之首選企業，以及全球經濟雜誌及全球商業雜誌雙雙評選為「2022臺灣年度創新保險公司」等肯定。