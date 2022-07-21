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名人淪換臉A片主角！網紅小玉海削1300多萬　遭判5年6月

▲新北地院今（21）日宣判，依個資法119罪處朱男5年6月徒刑，共犯莊炘睿3年8月徒刑，可上訴。（圖／翻攝小玉IG）
▲新北地院今（21）日宣判，依個資法119罪處朱男5年6月徒刑，共犯莊炘睿3年8月徒刑，可上訴。（圖／翻攝小玉IG）

編輯中心/綜合報導

2022-07-21 16:33:302022-07-21 16:39:51

網紅「小玉」朱玉宸和22歲莊姓助手，涉嫌以「深偽Deep Fake」的AI換臉技術，製作多位名人、藝人色情影片上網販售，包含立委高嘉瑜、市議員黃捷、雞排妹鄭家純等人都受害，獲利1338萬餘元；新北地院今（21）日宣判，依個資法119罪處朱男5年6月徒刑，共犯莊炘睿3年8月徒刑，可上訴。

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據了解，朱玉宸和莊姓助手是取材現成的A片片段，然後將片中女優臉孔換成知名女性容貌，受害者高達119人，以知名藝人、網紅、直播主居多，並在推特（Twitter）、Telegram成立「台灣網紅挖面」等粉絲團與群組，以註冊會員的方式銷售，獲利1338萬餘元。

朱玉宸在庭上對犯行認罪，並兩度對被害人道歉，稱他有做反省，多名被害人對朱玉宸提出附帶民事求償，金額從120萬到10萬元不等；新北地院今（21）日宣判，依個資法119罪處朱男5年6月徒刑，共犯莊炘睿3年8月徒刑，可上訴。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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