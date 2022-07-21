名人淪換臉A片主角！網紅小玉海削1300多萬 遭判5年6月
網紅「小玉」朱玉宸和22歲莊姓助手，涉嫌以「深偽Deep Fake」的AI換臉技術，製作多位名人、藝人色情影片上網販售，包含立委高嘉瑜、市議員黃捷、雞排妹鄭家純等人都受害，獲利1338萬餘元；新北地院今（21）日宣判，依個資法119罪處朱男5年6月徒刑，共犯莊炘睿3年8月徒刑，可上訴。
據了解，朱玉宸和莊姓助手是取材現成的A片片段，然後將片中女優臉孔換成知名女性容貌，受害者高達119人，以知名藝人、網紅、直播主居多，並在推特（Twitter）、Telegram成立「台灣網紅挖面」等粉絲團與群組，以註冊會員的方式銷售，獲利1338萬餘元。
朱玉宸在庭上對犯行認罪，並兩度對被害人道歉，稱他有做反省，多名被害人對朱玉宸提出附帶民事求償，金額從120萬到10萬元不等；新北地院今（21）日宣判，依個資法119罪處朱男5年6月徒刑，共犯莊炘睿3年8月徒刑，可上訴。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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