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天王星直播1分鐘吸萬人　小孩「屁魂爆發」瞎搞蔡承祐

▲天王星開直播，吸引超過1萬人朝聖。（圖／蔡承祐IG）
▲天王星開直播，吸引超過1萬人朝聖。（圖／蔡承祐IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-07-21 17:21:022022-07-21 17:57:14

男團選秀節目《原子少年》17日完美收官，天王星抱走第一季總冠軍，確定成團出道，未來將發片進軍樂壇，另代言、雜誌拍攝等工作也率續進行中。成員蔡承祐、小孩、吳昱廷、高胥崴今（21日）凌晨開直播與粉絲互動，似乎聊到情緒亢奮，4人大爆彼此的料，互相傷害，還公開初戀年紀、私底下真面目，甚至送出開睡播、露肌肉等祭品文，最高有1萬多人同時在線觀看。

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▲《原子少年》第一季完美收官，天王星奪下冠軍團，確定出道。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》第一季總決賽播畢，天王星奪下冠軍團。（圖／野火娛樂提供）
承祐在小孩住處開直播，胥崴、昱廷接著上線，才1分鐘在線人數就衝破萬人，4少開放粉絲提問，被問初戀在幾歲，承祐透露是小三，昱廷和胥崴都在國二，唯獨小孩沒回答，「早秋」的承祐還說幼兒園就會主動打電話給女生，昱廷揶揄：「我幼兒園還可能不會按電話！」

▲蔡承祐深夜直播開1分鐘，線上人數就已經破萬。（圖／蔡承祐IG）
▲蔡承祐直播開1分鐘，線上人數就已經破萬。（圖／蔡承祐IG）
「祐孩CP」被公認最受歡迎，承祐卻突然爆料，「胥崴對培峰的感情不輸我對小孩的感情」，小孩一聽興奮摀嘴，胥崴反擊：「你確定嗎？確定要我發那張照片？」承祐趕緊澄清：「我們團內很正常，都是兄弟之愛，天王星百分之九十九都是幹話。」

▲凌晨時分，近1萬人在線上觀看天王星直播。（圖／蔡承祐IG）
▲凌晨時分，近1萬人在線上觀看天王星直播。（圖／蔡承祐IG）
期間工作人員提醒天王星「好好說話」，話題才變得溫和，昱廷被一致認為最愛牽其他成員的手，小孩表示，昱廷只要緊張就會想牽別人的手，「某次他跟我說要『牽手手』，我就邊滑手機，另一隻手就給他牽」，昱廷害羞地說：「不只緊張，無聊也想牽，就想感受別人的溫度。」

▲小孩（右上）直播到中段開始搞怪。（圖／蔡承祐IG）
▲小孩（右上）直播到中段開始搞怪。（圖／蔡承祐IG）
常被拿身高開玩笑的小孩，被胥崴指新綽號叫「蜈蚣」，因為有太多雙鞋子，且幾乎都是增高鞋，不過胥崴又說是垃圾話，小孩還被成員虧IG很少發文，版上的照片都是承祐拍的，後來聊到睡播，小孩說：「等20萬粉我就考慮開睡播。」立刻被胥崴嫌「不怎麼想看」，又被抖出和柏諦睡覺會打呼，「根本就是引擎聲和交響樂」，睡覺最安靜的則是承祐及胥崴。

直播近午夜1點，常會突然入定的小孩，一度眼皮沉重到夢周公，被Cue講話時才忽然驚醒，荒謬的表情惹得昱廷放聲大笑，網友問及地球林佳辰高顏值姊姊，昱廷表示，女方雖然不是他喜歡的類型，但真的很正，靈感一來笑說：「（姊姊）就是佳辰戴假髮，因為佳辰臉很精緻，佳辰是男生好看的鼻子，姊姊是女生好看的鼻子。」

▲小孩直播中途打瞌睡。（圖／蔡承祐IG）
▲小孩直播中途打瞌睡。（圖／蔡承祐IG）
直播到後段，小孩開始失控，不僅模仿小小兵，拿鏡頭拍承祐的腳毛，抓對方的腳底板當話筒，作勢挖鼻屎抹到承祐身上，還伸手要調好友的領帶，不停捉弄，讓承祐直接崩潰「你可以差不多一點」，更沒來由地吼叫，打斷正在講話的昱廷，眾人拿他沒轍，跟粉絲解釋，「（小孩）平常就是這個樣子，會突然短路」。

▲小孩挖鼻孔抹在承祐身上。（圖／蔡承祐IG）
▲▼小孩挖鼻孔抹在承祐身上。（圖／蔡承祐IG）
▲▼小孩挖鼻孔抹在承祐身上。（圖／蔡承祐IG）
▲小孩惡搞承祐。（圖／蔡承祐IG）
▲小孩惡搞承祐。（圖／蔡承祐IG）
最後，小孩慫恿胥崴IG追蹤數達標就露腹肌，更和承祐神秘兮兮地說：「全天王星最可看、最值得看的就是胥崴，8塊（腹肌）直接衝擊你的感官！」討價還價後，胥崴承諾IG粉絲數達10萬就送福利。（編輯：楊穎軒）

▲小孩捉弄承祐後大笑。（圖／蔡承祐IG）
▲小孩捉弄承祐後大笑。（圖／蔡承祐IG）

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如果可以，最希望哪位少年原地出道？

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