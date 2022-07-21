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統一集團290億拿下家樂福！公平會曝審查3面向防壟斷

▲統一集團290億拿下家樂福，公平會曝3大審查面向，包含水平、垂直結合，以及經濟利益，將通盤考量可能性的壟斷問題。（圖／NOWnews資料照）
▲統一集團290億拿下家樂福，公平會曝3大審查面向，包含水平、垂直結合，以及經濟利益，將通盤考量可能性的壟斷問題。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-07-21 17:11:05

公平會在上週15日有條件通過超市龍頭大潤發後，不到5天的時間，統一集團於19日跟進宣布買下法商手中60%的台灣家樂福股權，針對各界擔心若併購案成功，是否會有市場壟斷的問題？公平交易委員會副主委陳志民今（21）日接受《NOWnews今日新聞》訪問時提及公平會審查的3大面向包含水平、垂直結合，以及經濟利益，將通盤考量大者恆大的壟斷性問題。

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陳志民初步分析兩收購案的不同之處，全聯與大潤發是超市及大型量販店的結合，屬於水平結合，而統一集團旗下除了超市，也有食品事業，扮演供貨商的角色，因此公平會認定，統一集團與家樂福是上、下游結合。

統一企業及統一超商在19日晚間的重訊記者會提到，待審核通過後，預計明年中完成交割，屆時家樂福也將成為100%的台資企業，針對各界擔心若統一併購家樂福後，現有超商門市再加上量販超市，會不會造成市場壟斷問題？統一企業財務長陳國煇當晚表示，量販超市與超商是完全不同業態，不至於構成壟斷，今日陳志民則說，公平會在進行收購案審查時，大者恆大的問題主要會以2點作為考量，第一，評估併購後，是否會出現封鎖其他競爭者或限制其他競爭者的可能性，第二，結合案是否會使得集團企業惡性支配價格。

陳志民說，此收購審查較為複雜，統一集團在收購家樂福後，集團業務包羅萬象，橫跨超商、超市、量販店、藥妝店、百貨公司以及線上電商，再者，統一自家的食品事業和多家零售業之間存在供應鏈關係，若公平會通過統一併購家樂福，此結合案將影響市占率，因此大者恆大的壟斷性問題，公平會會做通盤考量。

至於公平會的審查面向，陳志民歸納出3大要點，除了上述提及的垂直結合要注意是否會封鎖其他競爭通路，以及水平結合是否會有過度集中市場通路，促使同業勾結、哄抬價格的可能之外，他還提及併購後的綜效，公平會通過的標準，會按個案去分析，主要會根據公平交易法第13條條文內容，對於事業結合申報，會依照結合後，對整體經濟利益是否有大於限制競爭的不利益來加以判斷。

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