史上年齡最小快打站在台中　6個月以上、未滿6歲接種

我是廣告 請繼續往下閱讀
副市長黃國榮今頭戴蜘蛛人氣球髮箍，化身為超級奶爸，手推嬰兒車，沿著動線模擬爸爸媽媽帶小朋友施打疫苗情形，同時為市民朋友開箱嬰幼兒快打站接種環境，逐一檢視報到區、掛號區、注射區、留觀區等動線規劃，現場不僅加寬、加大走道間距，留觀區也規劃2張座椅併排，預留家長陪同座位。
黃國榮表示，市府繼兒童快打站、長者快打站後，配合中央配撥的莫德納疫苗，明日啟動嬰幼兒快打站，由市府發通知單，不必預約即可施打。他說，每位孩童都是父母的心頭肉，市府對於接種疫苗、安全問題及舒適度皆很重視，因此訂出SOP，讓整個流程更周延，盼讓父母安心。
黃國榮說，此次嬰幼兒快打站符合施打資格約8萬7000多名嬰幼兒，市府綜合考量家長上班時間與孩子托育狀況，由於6個月至未滿2歲嬰幼兒多由祖父母或保姆照顧，以安排平日施打為原則；而2歲以上未滿6歲幼童多已於幼兒園就讀，則規劃於假日施打；若同家庭兄弟姊妹接種時間不一樣，家長可自行調度，擇一通知單上的時段，帶孩子一起前往接種即可，提醒家長記得攜帶通知單、幼兒的健保卡、兒童健康手冊、COVID-19疫苗接種評估及意願書前往接種。
民政局長吳世瑋表示，此次快打站為方便家長帶小孩前往接種，站點以設置在校園為優先，並以年齡區分6個月至未滿2歲、2歲以上至未滿6歲等2個族群，採分齡、分里分流方式接種，而施打人數較少的行政區，也規劃平日及假日至少各開設半天提供服務。此外，為提供更便捷的接種服務，也事先妥為規劃各項服務措施，同時協請交通局開放各快打站周邊鄰近臨時停車位，提供施打民眾充裕的停車空間。
民政局提醒，請家長留意嬰幼兒接種後可能發生的常見副作用，如躁動、哭鬧、接種部位疼痛、嗜睡、食慾不振、發燒、注射部位紅斑及腫脹等，如發燒超過48小時，嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫；此外，家中幼兒如曾確診，應自發病日或確診日(無症狀感染者)起3個月且無急性症狀後，再行接種疫苗。