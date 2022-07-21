史上年齡最小快打站在台中　6個月以上、未滿6歲接種

台中市 (22) 日至 25 日啟動 46 處嬰幼兒疫苗快打站，為 6 個月以上、未滿 6 歲嬰幼兒接種莫德納第一劑，成為全台目前施打疫苗對象年齡最小的快打站。副市長黃國榮今 (21) 日前往西屯區大鵬國小快打站視察，開箱各項親子友善措施，強調多數快打站設置於校園中，以「舒適順暢」為原則，不但空曠，更備有空調及散熱設備，請家長踴躍帶符合資格的幼童前往接種，提升保護力。

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副市長黃國榮今頭戴蜘蛛人氣球髮箍，化身為超級奶爸，手推嬰兒車，沿著動線模擬爸爸媽媽帶小朋友施打疫苗情形，同時為市民朋友開箱嬰幼兒快打站接種環境，逐一檢視報到區、掛號區、注射區、留觀區等動線規劃，現場不僅加寬、加大走道間距，留觀區也規劃 2 張座椅併排，預留家長陪同座位。

黃國榮表示，市府繼兒童快打站、長者快打站後，配合中央配撥的莫德納疫苗，明日啟動嬰幼兒快打站，由市府發通知單，不必預約即可施打。他說，每位孩童都是父母的心頭肉，市府對於接種疫苗、安全問題及舒適度皆很重視，因此訂出 SOP ，讓整個流程更周延，盼讓父母安心。

黃國榮說，此次嬰幼兒快打站符合施打資格約 8 萬 7000 多名嬰幼兒，市府綜合考量家長上班時間與孩子托育狀況，由於 6 個月至未滿 2 歲嬰幼兒多由祖父母或保姆照顧，以安排平日施打為原則；而 2 歲以上未滿 6 歲幼童多已於幼兒園就讀，則規劃於假日施打；若同家庭兄弟姊妹接種時間不一樣，家長可自行調度，擇一通知單上的時段，帶孩子一起前往接種即可，提醒家長記得攜帶通知單、幼兒的健保卡、兒童健康手冊、 COVID-19 疫苗接種評估及意願書前往接種。

民政局長吳世瑋表示，此次快打站為方便家長帶小孩前往接種，站點以設置在校園為優先，並以年齡區分 6 個月至未滿 2 歲、 2 歲以上至未滿 6 歲等 2 個族群，採分齡、分里分流方式接種，而施打人數較少的行政區，也規劃平日及假日至少各開設半天提供服務。此外，為提供更便捷的接種服務，也事先妥為規劃各項服務措施，同時協請交通局開放各快打站周邊鄰近臨時停車位，提供施打民眾充裕的停車空間。