「有錯就該罰」宋少卿5度酒駕！繳清20萬罰金 免坐牢了
相聲瓦舍創辦人宋少卿，去年第5度酒駕被抓包，涉犯公共危險罪嫌被起訴，新北地院審理時，宋少卿當庭認罪，面對檢方要求從重量刑，宋少卿認為他身為公眾人物，已受大眾非難，不接受認罪協商中檢方提出的9月刑度，盼能輕判；新北地院因此判宋少卿拘役5個月，併科罰金5萬元，而5個月刑期可易科罰金15萬元。宋少卿今（21）日到新北地檢署執行科繳清20萬元罰金，免除牢獄之災。
去年12月28日凌晨2時許，宋少卿在新北市板橋區撞上前方停等紅燈計程車，警方到場後進行酒測，發現宋酒測值高達0.95ｍg/L，由警方移送新北地檢署，訊後諭知新台幣3萬元交保，檢方今年1月28日依公共危險罪嫌起訴宋少卿。
新北地院開庭時，宋少卿當庭認罪，不過檢方認為，宋少卿是名人，應為社會做表率，提出9月有期徒刑的刑度；對此，宋少卿表示，因為酒駕讓他工作被抵制，已經受社會非難，且他上次有紀錄的酒駕已是17年前，不算累犯，希望能從輕量刑。
新北地院4月26日依不能安全駕駛罪處宋少卿5月徒刑，併科罰金5萬，而5個月刑期可易科罰金15萬元；今天宋少卿今天下午前往新北地檢署執行科繳清罰金20萬元，面對媒體僅表示「有錯就該罰」。（編輯：孫唯容）