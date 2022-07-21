COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

菜市場捕獲豪門女星賣水餃！嫁富商息影13年近況曝光

▲豪門貴婦廖家儀現身台灣菜市場拍戲。（圖／民視）
▲豪門貴婦廖家儀現身台灣菜市場拍戲。（圖／民視）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-07-21 17:15:00

「環球小姐」冠軍出身的45歲廖家儀，2009年嫁給香港太古集團總裁陳世傑，4年內生下2子1女，豪門婚姻幸福美滿，廖家儀全家住在香港，睽違12年回台灣再拍民視八點檔《市井豪門》，她的角色「鄭春梅」一出場就挺個大肚子，舉手投足散發出媽媽味，她表示當裝上肚子那一刻，很神奇就會忍不住要扶腰，走路還會有一些外八，而穿梭在市場賣水餃的她，也被許多民眾認出，除了整條路都有人送吃的給她以外，還有民眾以為她又懷第四胎，讓她哭笑不得。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲廖家儀為了八點檔《市井豪門》從香港飛回台灣重燃戲劇魂。（圖／民視）
▲廖家儀為了八點檔《市井豪門》從香港飛回台灣重燃戲劇魂。（圖／民視）
廖家儀表示從上一次演出八點檔，已經是12年前的《夜市人生》，雖然這過程香港及台灣兩邊飛，她還是非常想念演出的時刻，她表示自己6年前客串演出《春花望露》，讓她興起回歸拍戲的念頭，她說：「我的戲劇魂一直都沒有斷過！」也很感謝公司及劇組的邀請，在她整頓好小孩的課程後，立即打包4箱行李飛回台灣，她說最感謝就是家人的支持，給了她勇氣重回演藝圈。

▲廖家儀（右）跟何豪傑首次合體演夫妻。（圖／民視）
▲廖家儀（右）跟何豪傑首次合體演夫妻。（圖／民視）
廖家儀跟何豪傑在《市井豪門》飾演夫妻檔，兩人在市場經營水餃店，飾演鄭春梅的廖家儀表示對於市場完全不陌生，因為自己從小媽媽也在市場賣豬腳，所以非常清楚在市場討生活的酸甜苦辣，現在角色太有挑戰性，回到從市井小民再出發的時刻，把社會的溫暖都展現在這一次的八點檔中。飾演陳世明的何豪傑表示，老婆和家馨聽到他與廖家儀搭檔很開心，因為她們私下熟識，也會一起聚會玩桌遊，大家的默契也不在話下，第一場在市場拍戲就發現竟然買同款的鞋子，讓全場直呼果真太有默契了。

世新女神出沒台南！洋裝「側邊空盪盪」　1.9萬人羞死

消失的8點檔女神！連靜雯為這原因遠離螢光幕6年

女神怒了！林志玲被欠薪1700萬　出重手對付劣商

孫藝真待產下廚餵飽玄彬！6道超狂菜色　4大女神全流口水

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
77.14%22.86%
2022-07-20-2022-07-27
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀