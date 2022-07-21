菜市場捕獲豪門女星賣水餃！嫁富商息影13年近況曝光
「環球小姐」冠軍出身的45歲廖家儀，2009年嫁給香港太古集團總裁陳世傑，4年內生下2子1女，豪門婚姻幸福美滿，廖家儀全家住在香港，睽違12年回台灣再拍民視八點檔《市井豪門》，她的角色「鄭春梅」一出場就挺個大肚子，舉手投足散發出媽媽味，她表示當裝上肚子那一刻，很神奇就會忍不住要扶腰，走路還會有一些外八，而穿梭在市場賣水餃的她，也被許多民眾認出，除了整條路都有人送吃的給她以外，還有民眾以為她又懷第四胎，讓她哭笑不得。
廖家儀表示從上一次演出八點檔，已經是12年前的《夜市人生》，雖然這過程香港及台灣兩邊飛，她還是非常想念演出的時刻，她表示自己6年前客串演出《春花望露》，讓她興起回歸拍戲的念頭，她說：「我的戲劇魂一直都沒有斷過！」也很感謝公司及劇組的邀請，在她整頓好小孩的課程後，立即打包4箱行李飛回台灣，她說最感謝就是家人的支持，給了她勇氣重回演藝圈。
廖家儀跟何豪傑在《市井豪門》飾演夫妻檔，兩人在市場經營水餃店，飾演鄭春梅的廖家儀表示對於市場完全不陌生，因為自己從小媽媽也在市場賣豬腳，所以非常清楚在市場討生活的酸甜苦辣，現在角色太有挑戰性，回到從市井小民再出發的時刻，把社會的溫暖都展現在這一次的八點檔中。飾演陳世明的何豪傑表示，老婆和家馨聽到他與廖家儀搭檔很開心，因為她們私下熟識，也會一起聚會玩桌遊，大家的默契也不在話下，第一場在市場拍戲就發現竟然買同款的鞋子，讓全場直呼果真太有默契了。