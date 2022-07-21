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刺青店「毛店員」坐鎮！暖背胯下保溫全都來：記得給小費

▲泰國一間刺青店裡飼養好幾隻毛員工，負責療癒客人。（圖／FB帳號EssterTattooStudioBkk）
▲泰國一間刺青店裡飼養好幾隻毛員工，負責療癒客人。（圖／FB帳號EssterTattooStudioBkk）

編輯中心/綜合報導

2022-07-21 16:59:52

這真的是招財貓無誤！飼養寵物的人口越來越多，但有時養貓或養狗不只是讓飼主心靈有個寄託，也可能帶給客人無限療癒。泰國就有一間刺青店裡養了幾隻貓咪，牠們不僅不怕陌生人，還會主動趴在客人身上「幫保暖」，成為店裡的超級人氣王！

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▲這間位在泰國曼谷的刺青店裡，養了許多貓咪。（圖／FB帳號EssterTattooStudioBkk）
▲這間位在泰國曼谷的刺青店裡，養了許多貓咪。（圖／FB帳號EssterTattooStudioBkk）
▲牠們都很親人，喜歡窩在人類身上。（圖／FB帳號EssterTattooStudioBkk）
▲牠們都很親人，喜歡窩在人類身上。（圖／FB帳號EssterTattooStudioBkk）
據了解，這間藝術紋身店是位在泰國曼谷地區，店裡有黑貓、橘白貓以及好幾隻虎斑貓，個性都算親人，因此老闆也讓他們隨意在店裡走動，所以只要有客人上門時，這些貓咪會熱情地上前迎客，有的會躺在客人的大腿中間，或是趴在人家背上，由於紋身時會感到刺痛，這些貓咪就像是能感知到客人在忍痛一樣，常常全程窩在客人身上，彷彿要給他們滿滿的療癒一般！

▲只要有客人來，牠們都會爭相地去搶最佳位置。（圖／FB帳號EssterTattooStudioBkk）
▲只要有客人來，牠們都會爭相地去搶最佳位置。（圖／FB帳號EssterTattooStudioBkk）
▲常常要替客人保暖肚皮與胯下。（圖／FB帳號EssterTattooStudioBkk）
▲常常要替客人保暖肚皮與胯下。（圖／FB帳號EssterTattooStudioBkk）
而老闆也在店家的粉專寫到來到店裡的好處，包含：「可以一直跟貓咪玩耍」、「你不會因為喜歡擁抱而感到孤單寂寞」、「如果你你開門不小心讓貓跑出去，你將有機會替紋身師傅追貓」、「你必須注意貓咪會要求檢察包包以及安全帽等物品」、「你總是會收到額外的禮物，例如貓毛或是貓咪的味道」、「不定期在店裡上演大型貓雜耍，例如：追逐、奔跑或是摔跤等表演娛樂」、「隨時都歡迎你來店裡煩貓」。

▲幫客人按壓背部或是被客人摸摸也是牠們的職責。（圖／FB帳號EssterTattooStudioBkk）
▲幫客人按壓背部或是被客人摸摸也是牠們的職責。（圖／FB帳號EssterTattooStudioBkk）
▲當然客人的屁屁事牠們最佳的枕頭……（圖／FB帳號EssterTattooStudioBkk）
▲當然客人的屁屁事牠們最佳的枕頭……（圖／FB帳號EssterTattooStudioBkk）
▲紋身完還可以全部撸一輪，吸好吸滿！（圖／FB帳號EssterTattooStudioBkk）
▲紋身完還可以全部撸一輪，吸好吸滿！（圖／FB帳號EssterTattooStudioBkk）
照片也被分享到國外的貓咪社團，許多網友都笑說：「真好，還會幫你招待客人」、「請問這是撸貓體驗送刺青嗎？需要報名連結」、「搞藝術的就是不一樣」、「都別人家的貓咪」、「看得我都想被坐檯了」、「這樣刺青應該不會痛，也不敢亂動怕吵醒貓咪」、「最佳安慰劑」。（編輯：陳珮瑜）


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