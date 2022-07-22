不出門也會中暑？「4族群」最危險　醫：住這樓層要小心

我是廣告 請繼續往下閱讀
朱柏齡說，所謂的熱傷害其實分為三級，從最輕微到嚴重依序為熱痙攣、熱衰竭、中暑。熱痙攣是因運動狀態下大量喪失電解質，導致疼痛與肌肉抽搐，熱衰竭則是體溫尚未超過攝氏40度，但已經出現頭暈、頭痛、呼吸急促、無力等症狀。而當體溫超過攝氏41度時，人體已經無法調控體溫，就演變成為中暑，此時可能神智不清甚至陷入昏迷，如果沒有及時處理，可能導致腎衰竭、橫紋肌溶解、瀰漫性血管內凝血等嚴重症狀，甚至可能死亡。
張志華表示，中暑主要分為兩種型態，「勞動型中暑」是指在戶外高溫高熱環境下工作者，常見的就是軍人、勞工、農夫與運動員，會因為太熱大量流汗導致脫水產生熱衰竭，另一種則是「傳統型中暑」，這類大多發生在老人、小孩、肥胖者、慢性病患者，這類族群因為體溫調節能力較差，即便沒有待在大太陽下，也可能會出現中暑的情況。「近期有些老人家待在家裡，因為想省電而沒開冷氣，有時候照顧者出門一趟回來，就發現老人家已經失去意識，趕緊送急診才撿回一命！」
除了老人、慢性病患者體溫調節差，很多人不知道小孩其實也是高危險族群之一，甚至比大人更容易中暑。朱柏齡解釋，因為小孩基礎代謝率比大人高，體表面積與身體質量的比率也比大人高，熱適應期比大人更長，再加上身體絕對血量比較少，中暑機率是大人的2到4倍。「要特別提醒家長，待在家也要注意孩子的身體狀況，一但有呼吸會喘、突然無力等症狀，就該立即送醫。尤其千萬不能在戶外把孩子忘記在車上反鎖，恐怕會造成嚴重的後果。」
朱柏齡建議，如果住在頂樓加蓋的房子，白天就不要太省電了，該開冷氣就該開，還有一件重要的事情就是「喝水」，無論在室內外都必須隨時做好水分補充，避免因大量流汗導致脫水。而肥胖、有三高或有慢性病的族群，待在家中也要注意溫度調控。民眾也可以參考「熱指數」換算公式，「氣溫+（濕度Ｘ0.1）」，例如氣溫達攝氏35度、相對溼度達到60%，熱指數就有41度，只要超過40度就該減少戶外活動。
張志華表示，如果已經發生熱衰竭或中暑現象，第一時間一定要先把患者移動到陰涼處，並且解開衣物灑水降溫，不一定要用冰塊或冰水，手邊有的水先潑灑比較要緊，如果狀況沒有好轉或陷入昏迷，一定要趕緊就醫。而大熱天民眾外出最好準備三樣法寶，首先是薄長袖衣褲，一來防曬，二來進入冷氣房溫差也不會太大，其次是水壺，務必要隨時補充充足的水分，最後是帶一調濕毛巾，如果環境太熱可以降溫擦汗，幫助調節體溫。