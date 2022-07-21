台南預防登革熱出新招 上傳蚊子、孑孓照PK拿大獎

夏季是登革熱流行的季節，除平常呼籲民眾做好「巡、倒、清、刷」清除環境孳生源外，台南市在防治登革熱病媒蚊上出新招，今與經濟部工業局及寶蘊林科(Linker Vision)共同舉辦「台南市AI登革熱防蚊PK賽」啟動記者會，邀請全體市民朋友加入「全民登革熱AI防治」LINE Bot聊天機器人，於活動期間(7月21日至9月14日) 一起「找蚊子」、「拍蚊子」，並將拍攝到的蚊子、孑孓照片上傳，就有機會拿大獎！





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▲全民登革熱AI防治透過Line辨識病媒蚊（圖／台南市政府提供）

台南市長黃偉哲指出，炎夏來臨，潮濕悶熱的環境，極易成為蚊子加速繁殖的溫床，也提高了登革熱感染風險。台南市運用AI科技提升登革熱防治效率，這次活動就是結合人工智慧及大數據應用等科技，以寓教於樂的遊戲競賽方式，借助全民參與的力量，來共同推動AI登革熱2.0智慧防疫升級，讓台南向國際智慧城市邁進一大步。











經濟部工業局主任秘書周崇斌感謝黃偉哲及市府團隊的全力支持，並表示AI登革熱防疫服務平台在智慧城鄉計畫第一期中，於台南市10個行政區進行試煉，成果豐碩，期望今年透過「智慧城鄉計畫第二期」支持，能成功打造病媒蚊AI影像辨識引擎更將台南成功經驗輸出國際，打造台南將智慧城市服務輸出國際的成功案例。











研考會主委戴偉峻說明，智慧城鄉計畫是促進產業升級的重要推手，透過公私民協作機制，為地方注入創新資源與量能，同時，寶蘊林科108年底在台南友愛市場設立人工智慧發展中心，強化與在地人才連結，也為台南創造AI技術應用與軟體人才更豐富的發展空間。











寶蘊林科王議霆博士說明，民眾可以透過LINE ID（@linkervision）或以手機點擊連結（https://lin.ee/BO37O9R）加入「全民登革熱AI防治」好友，點選「我要通報」上傳台南市全區內拍攝的蚊子、孑孓照片，經AI成功辨識且每週累計10次以上，即可參加當週排名賽；每週皆成功辨識10次以上，即可參加活動總排名賽。活動獎項豐富，包含最大獎iPhone14及55吋4K液晶電視等，歡迎台南市民踴躍參加AI登革熱防蚊PK賽，此外，也可藉由寓教於樂的趣味問答，從中了解斑蚊生態與如何防範等重要知識。



