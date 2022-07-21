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國民黨批蔡其昌十大建設割稻尾　中市府：空污確已改善

▲林佳龍力挺蔡其昌，強調自己最清楚這4年台中建設為什麼停滯延遲。（圖／林佳龍辦公室提供，2022.07.21）
▲林佳龍力挺蔡其昌，強調自己最清楚這4年台中建設為什麼停滯延遲。（圖／林佳龍辦公室提供，2022.07.21）

記者顏幸如/台中報導

2022-07-21 17:10:36

參選下屆台中市長的立法院副院長蔡其昌，今（21日）提出包括學童營養午餐免費等「台中十大建設」政見，國民黨台中市黨部批評蔡只會割稻尾，要他別忘了「副總統賴清德、前衛福部長陳時中曾盛讚盧市府義無反顧、防疫成功」。市府則強調，盧秀燕穩健推動台中各項建設，台中市今年的空品首次優於國家標準。

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▲蔡其昌提出2035低碳城市等「台中十大建設」，被國民黨批評是割盧秀燕的稻尾。（圖／蔡其昌臉書，2022.07.21）
▲蔡其昌提出2035低碳城市等「台中十大建設」政見，被國民黨批評是割盧秀燕的稻尾。（圖／蔡其昌臉書，2022.07.21）
蔡其昌今在首場選舉大型造勢活動中批評對手盧秀燕，指「不沾鍋好人市長解決不了問題，公關市長更無法讓台中加速進步」，所以「動不了工的捷運藍線還是動不了工，完不了工的水湳會展中心還是完不了工」。他指盧團隊的社宅規劃興建消極且緩慢，年輕人感受不到這城市的友善、遊子感嘆擺脫不了慶記之都的惡名與嘲諷，媽媽市長遏止不了虐童事件、乾淨的空氣還停留在谷關。

蔡其昌公佈「台中十大建設」政見，強調將延續前市長林佳龍任內規劃，加速推動藍線捷運、山海雙軌環線、盡速核定屯區捷運計畫等，對於林佳龍任內因經費問題未推動的台中學童營養午餐免費、65歲以上老人健保補助，將編列預算推動，4年內要讓8千戶社宅動工、總量達到1.4萬戶。

林佳龍也強調，自己最清楚這4年來台中的建設為什麼停滯延遲，這次選舉他將扮演蔡其昌的後盾、盧秀燕的剋星。

▲蔡其昌政見第一條，就是捷運藍線4年內動工。（圖／蔡其昌臉書，2022.07.21）
▲蔡其昌政見第一條，就是捷運藍線4年內動工。（圖／蔡其昌臉書，2022.07.21）
新上任的國民黨台中市黨部主委顏文正批評，蔡其昌政見根本是割稻尾，他指台中市已恢復補助65歲以上老人健保、營養午餐預算六都第一、水湳國際會展中心動工、捷運藍線通過中央環評初審、推動市政路延伸與東豐快速道路等等，都是盧秀燕任內政績，卻被蔡其昌列入自己的台中十大建設，「這不是打假球，什麼才是打假球！」

市黨部發言人涂力旋質疑，盧秀燕任內已超前達標7千戶社宅，中央承諾的6千戶連一戶都還沒開工，「蔡其昌要不要說清楚，你承諾的社宅有多少要靠中央灌水？」涂力旋強調，台中上半年全般刑案發生數、犯罪指標發生數、暴力犯罪發生數多項指標都是六都最低，卻成了蔡副院長口中的「慶記之都」。他提醒蔡其昌：「別忘了副總統賴清德、前衛福部長陳時中，都曾盛讚盧市府防疫成功、配合中央義無反顧。」

盧秀燕這兩天因小腿腫脹請病假，市府以新聞稿回應，強調盧秀燕穩健推動台中各項建設，今年創下2006年以來中南部地區第一個符合空品標準的縣市、爭取山海環線計畫的決心從未改變。在社福部份，市府也推動公托公幼倍增計畫、加碼生育補助津貼，讓年輕人願生樂養。

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