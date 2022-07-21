國民黨批蔡其昌十大建設割稻尾　中市府：空污確已改善

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蔡其昌公佈「台中十大建設」政見，強調將延續前市長林佳龍任內規劃，加速推動藍線捷運、山海雙軌環線、盡速核定屯區捷運計畫等，對於林佳龍任內因經費問題未推動的台中學童營養午餐免費、65歲以上老人健保補助，將編列預算推動，4年內要讓8千戶社宅動工、總量達到1.4萬戶。
林佳龍也強調，自己最清楚這4年來台中的建設為什麼停滯延遲，這次選舉他將扮演蔡其昌的後盾、盧秀燕的剋星。
新上任的國民黨台中市黨部主委顏文正批評，蔡其昌政見根本是割稻尾，他指台中市已恢復補助65歲以上老人健保、營養午餐預算六都第一、水湳國際會展中心動工、捷運藍線通過中央環評初審、推動市政路延伸與東豐快速道路等等，都是盧秀燕任內政績，卻被蔡其昌列入自己的台中十大建設，「這不是打假球，什麼才是打假球！」
市黨部發言人涂力旋質疑，盧秀燕任內已超前達標7千戶社宅，中央承諾的6千戶連一戶都還沒開工，「蔡其昌要不要說清楚，你承諾的社宅有多少要靠中央灌水？」涂力旋強調，台中上半年全般刑案發生數、犯罪指標發生數、暴力犯罪發生數多項指標都是六都最低，卻成了蔡副院長口中的「慶記之都」。他提醒蔡其昌：「別忘了副總統賴清德、前衛福部長陳時中，都曾盛讚盧市府防疫成功、配合中央義無反顧。」
盧秀燕這兩天因小腿腫脹請病假，市府以新聞稿回應，強調盧秀燕穩健推動台中各項建設，今年創下2006年以來中南部地區第一個符合空品標準的縣市、爭取山海環線計畫的決心從未改變。在社福部份，市府也推動公托公幼倍增計畫、加碼生育補助津貼，讓年輕人願生樂養。