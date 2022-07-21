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狂收史上最多詐騙簡訊！吳淡如揭「應對心法」：別當傻鳥

▲近期詐騙簡訊猖獗，作家吳淡如直呼是「收到詐騙簡訊最多的一個暑假」，讓不少網友心有戚戚焉。（示意圖／取自pixabay）
▲近期詐騙簡訊猖獗，作家吳淡如直呼是「收到詐騙簡訊最多的一個暑假」，讓不少網友心有戚戚焉。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-21 17:12:59

現代人手一支智慧型手機，不過近期許多民眾經常會收到「有急事找你」或是「推薦報明牌」類型的詐騙簡訊，訊息疲勞轟炸有時一天甚至可以收到好幾則，讓人不堪其擾。對此，資深作家吳淡如也直呼「這個暑假，是我收到詐騙簡訊最多的一個暑假！」另外也分享了應對詐騙的心法，呼籲大家千萬「別當傻鳥！」

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▲除了工作及運動，吳淡如活到老學到老，不僅考了各類證照，更考上博士班繼續念書，吳淡如卻能游刃有餘，而且看起來依然精神十足！（圖／資料照片）
▲知名作家吳淡如。（圖／資料照片）
吳淡如今（21）日在臉書發文表示，「這個暑假，是我收到詐騙簡訊最多的一個暑假，你也是嗎？」分享各類詐騙簡訊，有自稱叉叉証券的有自稱國安基金的、也要說有急事要找的，五花八門千奇百怪，讓吳淡如直呼「請小心這些詐騙亂槍打鳥，別當傻鳥啊！」

吳淡如指出，遇到詐騙時需要用高情商應對，如果不想隨之起舞，就得明白「他不是針對我」。吳淡如也以人與人間的感情相處為例，「有些人，是他自己有問題，不小心碰到你，但他的確不是針對你。他在找他的怒氣出口。不太一樣的是，有人遷怒你，你剛好在那個當下出現，你倒楣。」

吳淡如最後強調，「詐騙集團找到你，好像是在釣蝦，只要你有電話，就被圈進池中。每隻蝦子都可能被釣到。」文章發佈後獲得許多共鳴，網友心有戚戚焉回覆說「今年特別多」、「最近多了好多朋友，每個都有急事找我」、「真的每天都有收到類似的訊息」。

除了心態保持住不隨之起舞外，也有網友建議若是使用iPhone的民眾，可以「關掉iMessage」，就能大幅減少收到詐騙簡訊的機會。（編輯：倪浩軒）

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