羽球／大賽間隔距離被拉近　「麟洋配」坦言賽程很緊湊

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次局雙方又是激戰到10:10，但印度組合在13:12之後Bhatnagar突然受傷，醫護人員進場了解情況後，他們選擇繼續比賽。接著兩組人馬纏鬥到21:21仍難分難解，麟洋一次回球掛網，讓對方拿到局點，之後又殺球出界，被對手扳平局數。
所幸勝局李洋/王齊麟回穩，在比賽中段開始將分數拉開，最終以21:9拿下勝利，也讓現場的球迷鬆了一口氣。賽後李洋受訪時表示，兩人還在解決場上問題，此役僵持時出球上比較單調，希望之後能把內容調整的更好；王齊麟則認為自己控球能力還是不夠理想，造成非受迫性失誤多，也坦言對手受傷後，專注力有些被拿走，這是未來需要克服的部分。
談到第2到第3局的改變，李洋表示，「今天前面有點太急著出力，應該要鎖定他第二顆偏高的球來攻擊，因為畢竟對手不會好好的挑給我們攻，因此就是鎖定第2個，第3局換邊後，我們這部分有做得比較好，他們感受到壓力就想推的更深，失誤也因此變多。」
在奧運奪冠後，外界對於李洋和王齊麟的期待增加，但今年他們的表現不算理想，兩次打進八強、4次止步16強。兩人坦言目前還在想辦法解決問題，也不敢想比賽外的其他東西。
今年的亞運延期舉辦，對於麟洋配來說這樣的賽程確實有點緊繃，「以前打完奧運可能有一年的緩衝，但現在就是隔年又要準備亞運，讓我們覺得很緊湊。現在亞運變成2023年辦，同時又還要去準備奧運積分，(大賽)間隔被拉近了。」