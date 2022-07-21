COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

186cm體育系男友裸上身登場　「最美翹臀」一展跳水美技

▲「體育系男友」孟祥祖現場展現運動員好身材。（圖／巨宸製作提供）
▲「體育系男友」孟祥祖現場展現運動員好身材。（圖／巨宸製作提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-07-21 18:30:00

台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》由中職傳奇名將「東哥」黃忠義擔任總教練，他今（21）日率教練團方昶詠、林其緯、黃紹熙與「體育系男友」呂佳彬、孟祥祖、林昀蒂、薛銘文以及「體壇女神」程文欣在青年公園運動休閒館躍水慶功，其中有「最美翹臀」之稱的跳水金牌林昀蒂，展現跳水美技，黃忠義搞笑只給他3分，還透露自己怕高，「因為我老婆姓高」，寵妻放閃幽默眾人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲「最美翹臀」林昀蒂展現跳水美技。（圖／巨宸製作提供）
▲「最美翹臀」林昀蒂展現跳水美技。（圖／巨宸製作提供）
而「體育系男友」呂佳彬、孟祥祖現場展現運動員好身材，2人186公分相似身形，讓網友傻傻分不清，在拍攝過程中，也常被工作人員誤叫成對方名字，節目播出後，他們倆不時在社群發彼此的合照，網友封他們倆是「祥彬雙帥」，還有網友想替他們倆組男男CP，此外，「黃金左腳」薛銘文深獲婆媽粉絲支持，IG私訊收穫不少粉絲與電視裡的他自拍合照，人氣看漲。

▲呂佳彬身高186公分。（圖／巨宸製作提供）
▲呂佳彬身高186公分。（圖／巨宸製作提供）
▲薛銘文深獲婆媽粉絲支持。（圖／巨宸製作提供）
▲薛銘文深獲婆媽粉絲支持。（圖／巨宸製作提供）
另外，十項全能的男神孟祥祖，也為躍水慶功露出結實上身，讓現場眾人為他徵友，他透露，「前面集訓就破1，但其實我們表現很差，後面收視應該越來越好！」黃忠義暴雷，「後續爆點會越來越多，一個禮拜只有一集，民眾會更迫不及待！」呂佳彬更直接喊話「體壇周子瑜」姜巧文，收視破2就要換她來跳。


「體壇周子瑜」低調脫單半年　同居許淑淨爆她私下面

體壇周子瑜曾狂被棒球砸　「膀胱都被K」仍心有餘悸

美到令人窒息！「跆拳道女神」風靡PTT　外貌神似周子瑜

李妍憬、吳夢夢從千人篩選AV男優　瑋哥享盡「齊人之福」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
77.78%22.22%
2022-07-20-2022-07-27
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀