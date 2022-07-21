186cm體育系男友裸上身登場 「最美翹臀」一展跳水美技
台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》由中職傳奇名將「東哥」黃忠義擔任總教練，他今（21）日率教練團方昶詠、林其緯、黃紹熙與「體育系男友」呂佳彬、孟祥祖、林昀蒂、薛銘文以及「體壇女神」程文欣在青年公園運動休閒館躍水慶功，其中有「最美翹臀」之稱的跳水金牌林昀蒂，展現跳水美技，黃忠義搞笑只給他3分，還透露自己怕高，「因為我老婆姓高」，寵妻放閃幽默眾人。
而「體育系男友」呂佳彬、孟祥祖現場展現運動員好身材，2人186公分相似身形，讓網友傻傻分不清，在拍攝過程中，也常被工作人員誤叫成對方名字，節目播出後，他們倆不時在社群發彼此的合照，網友封他們倆是「祥彬雙帥」，還有網友想替他們倆組男男CP，此外，「黃金左腳」薛銘文深獲婆媽粉絲支持，IG私訊收穫不少粉絲與電視裡的他自拍合照，人氣看漲。
另外，十項全能的男神孟祥祖，也為躍水慶功露出結實上身，讓現場眾人為他徵友，他透露，「前面集訓就破1，但其實我們表現很差，後面收視應該越來越好！」黃忠義暴雷，「後續爆點會越來越多，一個禮拜只有一集，民眾會更迫不及待！」呂佳彬更直接喊話「體壇周子瑜」姜巧文，收視破2就要換她來跳。