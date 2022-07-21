今40.7度開啟「類熱浪」序幕！明起3天更熱 4縣市亮紅燈
今（21）日下午1點40分花蓮玉里出現攝氏40.7度極端高溫，花蓮卓溪也飆出攝氏40.3度，全台高溫一片「紅到發紫」，不僅創下今年自動測站最高溫紀錄，也是首次突破攝氏40度大關，但這只是「類熱浪」的序幕而已！中央氣象局指出，明起一週全台各地一就受到太平洋高壓籠罩影響，各地晴朗且高溫炎熱，尤其明起到下周日（7/25）這段期間，加上中國華中、華東一帶的熱帶大陸氣團東移帶出的熱空氣夾擊，各地恐出現更極端的高溫情況，其中桃園以北、宜蘭及花蓮縱谷可能連續出現攝氏38度以上的高溫，而且熱的時間持續相當長，特別提醒民眾要留意防曬，並多補充水分以免中暑。
氣象局持續發布高溫資訊，明(22)日臺北市、新北市盆地，宜蘭縣地區，花蓮縣縱谷為紅色燈號，可能連續出現攝氏38度極端高溫的機率。基隆市、嘉義市地區，桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，臺東縣縱谷為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率。台灣本島除了新竹市以外，其他全部都亮橙色或紅色警示燈號。
氣象局預報員葉致均指出，這波高壓至少會持續影響一週，下週一之前除了桃園以北及宜蘭、花蓮高溫有機會超過攝氏38度以上，中南部地區高溫也有攝氏35到36度，其他地區高溫約攝氏32到33度。預計下周二（7/26）之後有機會稍稍減弱，屆時西半部地區及東半部山區午後有熱對流發發展起來，容易出現局部短暫雷陣雨，可以稍稍降溫一些。