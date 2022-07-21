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新住民讀繪本講座　南投移民署廣邀親子參與

▲講師阮姿瑤向現場的新住民大小朋友們分享親子繪本《這不是你的錯》。（圖／移民署提供）
▲講師阮姿瑤向現場的新住民大小朋友們分享親子繪本《這不是你的錯》。（圖／移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-07-21 18:42:01

移民署中區事務大隊南投縣服務站為增進新住民家庭親子互動關係，偕同南投縣政府文化局、南投縣家庭教育中心與社團法人南投縣社會福利工作協會，於16日在南投縣草屯鎮舉辦家庭教育課程，並結合親子繪本共讀及製作蝶谷巴特手提包活動，希望新住民與子女透過閱讀與手作，互相傳遞愛與歡樂。

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現場講師分享繪本中的內容，新住民大小朋友們聽得津津有味，來自越南講師阮姿瑤熱愛學習，結婚來臺後撥空進修取得大學學歷，現在是1名協助人們改善生活環境的社工，本次透過親子繪本「這不是你的錯」共讀活動，帶領在場的新住民與小朋友們認識防治家庭暴力觀念，避免以暴力的言語及行為對待他人，要讓孩子在愛與理解的環境中健康成長。講師阮姿瑤再藉由DIY蝶谷巴特手提袋，讓新住民與子女們邊玩邊學，一起合作完成作品，並鼓勵暑假期間親子可以一同做手作讓家庭關係更為融洽。

南投縣服務站站主任蔡崇富表示，感謝阮姿瑤講師的繪本分享與手作活動，讓新住民家庭在暑假期間過得精采豐富。另呼籲民眾騎乘電動自行車需經合格掛牌才能上路，若騎乘無合格標章的電動自行車將被沒入，如果擅自改裝合格的電動自行車將最高處新臺幣5,400元罰鍰，希望新住民朋友們可以跟周遭的親朋好友分享相關訊息，避免不慎觸法受罰。

▲阮姿瑤講師現場講解製作蝶谷巴特手提袋的技巧。（圖／移民署提供）
▲阮姿瑤講師現場講解製作蝶谷巴特手提袋的技巧。（圖／移民署提供）

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