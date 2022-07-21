台南傳6月大女嬰受虐顱內出血！檢方聲押生母同居男友
（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市佳里區1名6個月女嬰疑似遭虐及延遲就醫，女嬰生母梁姓女子與同居男友施姓男子遭檢警帶回調查，檢察官訊問後認施男涉犯殺人未遂罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見。
警方初步調查，梁女帶著與前男友所生的6個月大女嬰與施男同居，梁女上班時將女嬰交由施男照顧，梁、施2人昨天凌晨零時許將女嬰送醫，醫護人員發現女嬰身上多處傷口且有顱內出血情形，懷疑遭虐向警方通報，梁女及施男被警方帶回調查，台南市政府社會局獲報後也介入處置。
台南市社會局指出，女嬰身上有多處新舊傷勢，顯然遭受不當對待且有延遲就醫事實，社會局已啟動兒少保護醫療評估，報請台南地檢署偵辦，並提出獨立告訴。
台南地檢署發言人林仲斌下午表示，施男經檢察官訊問後，認涉犯殺人未遂罪嫌重大，有有逃亡及湮滅事證之虞，向台南地方法院聲請羈押禁見。（編輯：謝雅竹）1110721
※【NOWnews 今日新聞
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