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聖地牙哥國際漫畫展開展　鵝肉麵、木可柯擔任駐攤藝術家

▲「聖地牙哥國際漫畫展」即日起至7月24日於聖地牙哥會展中心登場，今年台灣館以「翻滾吧！台漫」為主題。（圖／文化部提供）
▲「聖地牙哥國際漫畫展」即日起至7月24日於聖地牙哥會展中心登場，今年台灣館以「翻滾吧！台漫」為主題。（圖／文化部提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-21 18:45:32

美國最大的動漫盛會「聖地牙哥國際漫畫展」，即日起至7月24日於聖地牙哥會展中心登場，今年台灣館以「翻滾吧！台漫」為主題，邀請人氣圖文創作者鵝肉麵及漫畫家木可柯擔任駐攤藝術家；文化部駐洛杉磯台灣書院也攜手文化內容策進院推介「Taiwan Comic City」主題網站，呈現14家出版社、33部台灣漫畫作品及10部有聲漫畫短片。

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文化部今（21）日指出，鵝肉麵於2021年出版圖文創作集《Crispy Fried ABC鹽酥英語：讓你的英語能力四分五裂》，曾登上金石堂、博客來銷售排行第一，擅長以無俚頭敘事法，將日常瑣事創作成生動有趣的故事，YouTube頻道擁有20萬訂閱，本次獲邀參加官方講座，將分享圖文創作及頻道經營的秘訣。

木可柯曾獲CCC原創漫畫暨劇本創作競賽頁漫組評審特別賞、巴哈姆特ACG創作大賽漫畫組銀賞、青文無限誌原創漫畫大賞入圍等，近期獲選為2022至2023年法國安古蘭國際漫畫暨影像城駐村藝術家，也曾與雷丘律師合作多部短篇漫畫。

文化部駐洛杉磯台灣書院表示，歷經2年疫情，「聖地牙哥國際漫畫展」今年再度恢復實體辦理，觀展人潮及參展盛況備受各界期待；台灣館在活動期間將舉辦漫畫家駐點簽名及多項抽獎活動，期待藉由實體交流，讓來自世界各地的動漫迷認識台漫的獨特魅力。

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