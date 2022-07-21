響應國旅振興！平台業者攜手Uber再加碼

「悠遊國旅」振興優惠登場，本次方案為交通部觀光局針對自由行、團體旅遊、主題樂園等相關產業補助，悠遊國旅優惠針對自由行住宿補助每晚最高1300元，有旅遊平台業者即（21）日起可開始預訂悠遊國旅住宿優惠之房型。本次自由行旅遊補助每晚最高可獲得1300元住宿補助，註冊平台新會員更加碼200元折扣，最高可以省下1500元旅宿費用。
旅遊平台AsiaYo還獨家與 Uber 網際網路系統合作，推出加碼優惠活動，Uber 新用戶輸入優惠序號【UBERASIAYO】即可提供2次折抵上限各新台幣 120 元乘車優惠，組數上限為 20,000組。不限新舊用戶輸入優惠序號【ASIAYO】即提供2 次折抵上限各新台幣 20 元乘車優惠，組數上限為 5,000 組。而8 月 31 日前，使用 AsiaYo 或Uber新舊用戶乘車優惠序號者，將再抽出價值2,000的加碼優惠，把你的旅遊補助再放大。
同時業者誠摯邀請廣大旅宿業者，共同響應本次專案，觀察首週參與此專案的旅宿訂單狀況，已有感提升超過 6 倍的平日訂單量。參加旅宿需自行接單處理補助全數事宜， 業者將協助參加專案的旅宿業者進行數位行銷，運用行銷預算及資源，在線上、線下渠道曝光此專案，為旅宿帶來穩定且大量的客源及訂單，藉這一波補主方案，以平台資源打造同業共好的優質生態。