房市／指標永續企業都角逐「這座獎項」　推廣共綠精神

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而信義房屋今年獲得綠色領導獎(Green Leadership category)與社會公益發展獎(Social Empowerment category)。綠色領導獎的獲獎原因來自信義房屋落實Net Zero 2030/2050的永續目標，訂定2030年達成信義房屋淨零排放、2050年達成全集團淨零排放的目標，雖然非碳排大戶，更早在2010年著手溫室氣體盤查，從2010年到2021年，信義房屋的店數從323家增加至485家，成長50.2%，員工人數由3416人增加至5092人，成長49.1%，組織規模擴大，但整體用電碳排放量減少38%，人均用電碳排放量更減幅高達58.3%。
不僅如此，信義房屋更完成全球第一本不動產經營碳足跡產品類別規則(PCR)，透過碳足跡盤查實現減碳目標，更研發各式綠色創新服務，2021年服務碳足跡較2015年減量達66.2%，並積極推廣「共綠」精神，邀請供應商舉辦永續環境教育、環境復育活動，打造綠色供應鏈。
而社會公益發展獎則肯定信義房屋將房仲門市進階為永續生活實踐基地的用心，信義房屋表示，內部設有溝通平台舉辦ESG創意競賽，鼓勵同仁提出創新提案，例如節能減碳一小時、用電安全與省電大作戰、信義信福幣，和社會分享信義幸福等方案，依據利害關係人需求、法規限制、客戶習慣、服務效率、投入成本等進行評估，經確認核定後即可在分店據點推動執行。
信義房屋表示，2021年共選定17家永續門市，每一家門市的永續作為對應聯合國永續發展目標，以實際的永續行動提供社區服務，放大幸福，讓「有信義房屋在的地方，即是人們互相關心照顧的幸福所在」。