新二代喪父又無母依靠　總統教育獎得主展露正能量

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后綜高中校長王裕德談滿是驕傲的說，曾林美婷生活雖辛苦卻仍保有正向積極態度，將經歷過的苦難化為堅毅強韌的生命力，並將這股對生命的熱情帶入學校，擔任班長、交通服務隊及特教班語言志工等，更發揮語言特長擔任校園英語新聞小記者，在后綜高中的臉書粉絲專頁處處可見她和同學活潑的採訪身影；為了提供貧困兒童有更佳的語言學習資源，她還創立語言教學平台，以自身經驗鼓勵身邊友人，帶給大家滿滿的正能量。
即將成為暨南大學新鮮人的曾林美婷，選擇就讀東南亞學系，她說，跟人在越南的媽媽視訊時，因為不會說越南話，只能和媽媽相視而笑無法溝通，所以她選擇東南亞學系，決心要學好媽媽的話(越南文)，除了溝通外，更希望有朝一日能和媽媽共同生活。
曾林美婷以中文說出，「我好想您們，我獲得總統教育獎，也要上大學了，以後就可以去看您們了。」通譯則教她說越南話，告訴越南的媽媽得獎消息。
站主任周佑仁欣慰說，曾林美婷的經歷令人不捨與動容，歷經失親及流離失所的境遇，仍樂觀進取，逆境中力爭上游，化阻力為助力，利用這股力量向上自我提升，如今獲得總統教育獎的肯定，恭喜她並給予祝福，期勉繼續正向積極的生活，未來擁有精采豐富的人生。