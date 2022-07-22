《AV帝王》社長全裸昏睡郊外！男星傻住：我以為他死了
日本電影《只是現在不走運而已》由新銳導演柴山健次編導，找來飾演《AV帝王》系列「藍寶石影業」社長川田的玉山鐵二、前乃木坂46成員深川麻衣、音尾琢真，以及以節目《秘境車站》聞名，曾到訪台灣的團長安田，四人共譜一段在歷經人生谷底後，相互扶持、浴火重生的溫馨故事。
玉山鐵二在片中飾演曾風光一時的野外攝影師立花浩樹，因此有許多場景都在戶外野營拍攝。他表示一直都是行腳節目主持人團長安田的鐵粉，對於此次合作感到相當興奮。他更分享在拍戲過程兩人的趣聞，「我們每次在郊外拍片都弄到很晚、很累，結束後會一起去洗三溫暖。有一次我太累就光著身子睡著了。醒來後發現自己身上多了一條毛巾，一問才知道是團長擔心我的睡姿，所以幫我蓋上的。感謝團長讓我當天沒有感冒！」對此，安田笑說：「幫他蓋毛巾時他完全沒有反應，我還以為他已經死了。」
《只是現在不走運而已》除了聚焦在三個不得志的中年大叔身上，細膩描繪出中年男性必須面對的社會壓力、自我懷疑，也加入一位前途擁有無限可能性，卻依然深陷迷惘、缺乏自信的年輕化妝師瀨戶。該角由深川麻衣飾演，對於此次與「大叔團」共事，深川麻衣表示：「雖然大家都比我資深，但每位都很好講話，三位的感情真的很好，就像電影裡呈現的氣氛一樣！他們還教我做好吃的菜餚呢！」對此，玉山鐵二笑回：「麻衣是我們一群大叔中的一朵花，我們三個本來都在聊一些關於獨木舟、腳踏車的話題，但我們怕會冷落麻衣，所以才改成聊如何做好吃的壽喜燒，而且聊做菜也比較沒有性騷的嫌疑！」《只是現在不走運而已》7月22日在台上映。