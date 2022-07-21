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郭碧婷才生2胎！向佐遭爆「帶妹回家」向太怒揭女身份

▲向佐（右）遭狗仔爆料出軌，掀起網友熱議。（圖／翻攝自微博）
▲向佐（右）遭狗仔爆料出軌，掀起網友熱議。（圖／翻攝自微博）

記者李亞妮/綜合報導

2022-07-21 20:04:47

台灣女星郭碧婷與香港星二代向佐，在2019年結婚後，隔年生下女兒，近日更傳出她已經在北京生下第二胎男寶寶，看似低調甜蜜的生活，卻被中國狗仔「江小宴」21日開直播爆料，拍到了向佐跟美女約會，並且親暱的回到男方婚房，引發網友關注。而向佐的媽媽陳嵐（向太）得知此事，也火速出面否認，反斥狗仔「亂講」。

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中國狗仔「江小宴」在今（21）日一早發出預告，宣稱要爆料，並表示「今年最勁爆的娛樂新聞」暗示是關於名人出軌的消息，隨後下午就直播揭開謎底，爆出郭碧婷生產後正在坐月子，但身為老公的向佐並未陪在身旁，而是約會美女，還同回男方婚房，互動看似超親密，同時還公開向佐的背影照片，一旁確實有名戴著大墨鏡的女子，但直播過程中沒有再曝光更多親密互動證據，讓許多網友失望留言狂罵「就這？爆炸？內娛還沒這麼脆弱吧」、「確實炸了，網友氣炸了」。


中國狗仔爆料，郭碧婷才剛生完第二胎，向佐竟「帶妹回家」。（圖／翻攝自微博）
中國狗仔爆料，郭碧婷才剛生完第二胎，向佐竟「帶妹回家」。（圖／翻攝自微博）
根據《新浪娛樂》報導，向太聽聞狗仔放出的消息，生氣的斥責，並曝光該名女子的身份：「亂講，這是他的一個大姐姐，日常會幫他談一些商務合作，這一次是為了向佐新電影項目，兩人面洽談而已。」嚴正否認出軌的說法，至於向佐、郭碧婷雙方目前都尚未回應。

事實上，向佐的媽媽向太是出了名的疼愛郭碧婷，在2020年10月生下女兒時，向太非常豪爽，斥資過億在北京和台北買房送給兒子與媳婦，而這次傳出郭碧婷已在北京生下第二胎，網友也激烈討論猜測，這次向太會準備什麼大禮送給郭碧婷，其實先前向太就有許諾，等兒媳生產，一定會送上大鑽戒、價值億萬的禮物嘉獎，還已經準備好金器首飾要給孫子；如此疼愛郭碧婷的向太，聽到出軌消息火速嚴正駁斥。


▲郭碧婷（圖右）與向佐生下第一胎女兒時，曾喜獲婆婆送的6億台北豪宅，內有空中泳池。（圖／向佐微博）
▲郭碧婷（圖右）與向佐生下第一胎女兒時，曾喜獲婆婆送的6億台北豪宅，內有空中泳池。（圖／向佐微博）

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