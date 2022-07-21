郭碧婷和向佐：妳的單純自愛　收服了我爸媽還有我

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向佐身家背景雄厚，媽媽向太與周潤發、李嘉誠等巨星富商皆為好友，爸爸向華強來頭更大，是香港中國星集團主席，旗下集團資產約為130億元台幣。向佐雖是家中長子，但不想經營家業，想當武打明星、往演藝圈發展，向華強為此還幫兒子砸錢拍攝《封神傳奇》，找來李連杰和范冰冰等大明星，請他們陪襯兒子，足見在圈內關係不但好、寵兒更是不手軟。
向佐父母財大勢大、見多識廣，卻對郭碧婷非常疼愛，讓小倆口訂婚消息一出，港媒們都紛紛訝異，心想「郭碧婷到底是有怎樣的能耐？」
出道多年，郭碧婷憑著《小時代》當中的「南湘」走紅對岸。有別於楊冪、郭采潔、謝依霖的大鳴大放形象，她靜靜地、不爭不搶地，默默地在娛樂圈這種深水區摸爬滾打，不算出眾，卻也不沾污濁。多數女星在訪問時都擅長自炒話題，但郭碧婷不隨之起舞，導致她受訪時總是平平淡淡，給記者一種「沒梗」印象。不過她不在乎，私下不斷參加幫助小動物們的基金會。
多年無緋聞，導致郭碧婷有段時間被懷疑是蕾絲邊，讓她無奈地頻頻否認。終於在2017年，她和合作拍攝偶像劇《那片星空那片海》的馮紹峰拍到在上海過年，兩人傳出戀情，但事後被馮紹峰工作人員否認。不久後，馮紹峰公開與趙麗穎交往，郭碧婷忍不住在微博上寫著：「今天看到這個，唯一的念頭就是，當你有顆真心，而別人隨意丟棄的時候，沉默是最好的救贖。」這段發言，有傳是郭碧婷見到「峰穎戀」的失戀感觸。
相較於郭碧婷的緋聞絕緣體性格，向佐情史相當豐富，一度被稱作是「渣男」，他早年曾與香港女子組合「2R」成員黃婉佩交往過3年，但黃婉佩後來卻指控鍾欣潼（阿嬌）是小三，罵她對向佐投懷送抱，但都被向佐一概否認。
另外，向佐也被爆曾劈腿大陸女星王秋紫，被對方爆料欠債人民幣一百萬元不還，最後靠媽媽「向太」出手，才和平處理掉王秋紫；2018年向佐又被爆戀上《芳華》的女星王可如，但被向太直接打槍：「郭碧婷比較合適（向佐）」，使得王可如的豪門夢碎。
對郭碧婷，向佐坦言是一見鐘情，像是節目裡兩人第一次見面，郭碧婷在地上餵鴨子，人高馬大的向佐則害羞地跪在一旁和她搭話，畫面看起來雖違和，卻也顯見向佐把郭碧婷當成「女神」一樣看待。
之後兩人爆發愛火，被拍到約會畫面時，向佐也一反往年低調個性，直接對記者說：「你們看到什麼就是什麼。」直接認愛，不願意將郭碧婷藏在暗處。
向佐接受媒體訪問，透露自己急著求婚，是因為不想錯過郭碧婷，稱讚對方是個好女孩，入行多年都未受娛樂圈大染缸污染，且與自己的家人相處融洽。不過向佐當年也說，兩人交往不久，雖然已經求婚，仍是需要點時間培養感情，只是想先將女方「訂」下來。
至於向佐媽媽陳嵐（向太）則說，郭碧婷樣樣都好，唯一的缺點是「愛心氾濫」，因為她養了20多隻狗，40多隻鳥。
原文刊登於2019年3月29日，更新於2022年7月21日。