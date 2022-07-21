「塔仔」迎文博遊高雄 VITA VITA：阿母，我出運啦！
一隻神態表情「很有事」的貓，講出『阿雜』、『巴蕊』這些濃濃臺味的短語，風靡廣大粉絲，著名貼圖角色「塔仔不正經」創作者VITA VITA，因應今年臺灣文博會在高雄，將為高雄帶來獨一無二的創作，於此同時，他揭露其創作背景：「可能因為我是高雄人的關係，所以貼圖中不乏有一些日常會聽到的臺語，讓貼圖變得更有趣。」
VITA VITA原本就讀設計本科，畢業後卻「出走」到工廠擔任作業員。工作之餘，他參考自己養的寵物貓「塔仔」，開始設計貼圖，原本是抱著姑且一試的想法，隨著「後宮趴」、「大嬸趴」等主題，以及新角色「點點」陸續加入，塔仔的粉絲群日益擴大，VITA VITA也辭去工作，專心投入創作。
本次因臺灣文博會，有機會與高雄市政府合作，將這群賴皮、無厘頭的貓咪放上高雄愛河，聯手打造高雄IP，VITA VITA覺得榮幸也興奮，生動的說：「阿母，我出運啦！」。他也希望能藉此吸引更多南部的創作者投身創作。
創作最需要的靈感從何來？VITA VITA說：「高雄天氣好又很悠閒，去哪裡都不會太擠，所以沒靈感的時候，常會去咖啡店放鬆心情找創意。」休假日他也會和家人到西子灣、駁二附近吃美食，欣賞優美的海灣風光。「高雄平民小吃也很多，走出自家巷口就能找到。」他說，其中像是鹽埕老字號的鴨肉珍、順和排骨飯又嫩又香的炸排骨和雞腿，與汾陽餛飩的香滑餛飩和湯圓，都是VITA VITA從小吃到大的不敗美味。
今年8月臺灣文博會以及10月台灣設計展期間，邀請你和「塔仔」一起騎車兜風由高雄，讓自己放鬆、開懷大笑，探尋高雄獨到的隨興風格與文創能量。