增開「波波生」實習名額往偏鄉　學者：應有獎勵措施

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衛生福利部次長石崇良過去曾提到，修法後針對國外牙醫系畢業生，除原先每年50名臨床實作訓練選配分發名額，擬以取得執照後，以服務偏鄉2年為條件，增開額外名額，以消化仍在排隊的實習學生。
對此，牙醫師許明翰接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，台灣每年招收醫學科系學生都有總額管控，台灣牙醫系畢業生一年約400人，最早開放國外學歷實習名額每年30名，後來先被國外學生家長推動改為50名，但近三年，每年波蘭、西班牙、日本等海外學歷歸國者超過100至200名，到今年5月為止，已累計400人排隊等實習，若擴增這些學生進入實習，會對台灣牙醫界教育訓練、就業市場與醫療品質產生相當大的衝擊。
許明翰提到，醫療體系是很長的學徒制，通常一名醫學系學生花費6年時間畢業，只會學習不到5%的技能，要持續累積實作經驗，旁邊也要有人幾乎一對一的指導討論，才能進步成為真正獨當一面的醫師。
許明翰抨擊，台灣牙醫是分配不均和品質控管，偏鄉和長照是缺資源不是缺醫師，為解決偏鄉問題開放國外醫學生都是藉口，這些國外學生剛畢業，都還是菜鳥，能力仍然不足，就把他們送去偏鄉，「偏鄉的病人就不是人嗎？」且這些醫師若在都市醫院，會有資深醫師可以帶著他們成長，但到偏鄉的醫師就會缺少很多交流與成長的機會，「同時間，鄉下也只能接受一直不成長的醫師，這到底是在殘害年輕醫師還是殘害偏鄉？」
「其實牙醫師多了，並不代表說大家的就醫品質會更好，反而是反過來的」，針對先前台灣已經開放許多「波波醫師」回台，但偏鄉醫師資源缺乏仍未改變，許明翰以流浪教師比喻，到處都有教師，但偏鄉仍徵不到教師，問題在於偏鄉留不住教師，教師也不願前往。
「偏鄉缺醫師並不是沒有醫師，而是留不住醫師」，許明翰分析，增加醫師可能是一個方式，但不一定能完全解決偏鄉缺醫師問題，因此應改善交通，讓醫師方便前往治療，提高醫師意願，也增加民眾就醫可近性，另要增加醫療資源，「不能一直叫醫師要良心、有醫德，願意接受偏鄉薪資比較低、家庭生活無法兼顧」，政府應要分配更多資源，並建立完善轉診制度，讓病患可後送至都市大醫院進行後續複雜大型治療。
許明翰建議，若要解決偏鄉問題，應比照醫學系公費生流程，經過2年PGY、3到5年專科醫師訓練再下鄉，才能足夠成熟，到偏鄉獨當一面，如果實習完直接將畢業生送至偏鄉，「真的是殘害偏鄉人民也殘害醫師未來」，沒有地方學習，可惜牙醫界大老們，「想想自己小孩就不願意了」。
張上淳則認為，基本上偏鄉離島生活條件與都會區不同，過去有所謂偏鄉離島公費醫師學生養成，讓醫學生須到離島服務一段時間，特別是其中有些醫學生就是當地子弟，高中畢業經過考試進入醫學系，修業完成考照通過後，會願意留在當地進行服務。
至於非在地養成其他公費生，多數服務期滿就會離開，張上淳認為，衛福部要提出獎勵措施，讓這些醫師服務期滿後願意留在當地，因為偏鄉病患不像都會區多，可能會影響收入，因此應該給予津貼，讓醫師在經濟層面上不會有太多後顧之憂，另也要讓偏鄉醫師有機會能與都會區醫院繼續保持適度聯繫，必要時要能回到都會區接受進一步教育訓練，維持知識與技能，讓更多醫師願意留在偏鄉服務。