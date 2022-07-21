美國隊長「一字鬍」掀熱議！挑戰反派角色親吐：讓人很毛

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曾在「007：生死交戰」擔任龐德女郎的安娜德哈瑪斯，這回成為克里斯伊凡的中情局探員同事，再度詮釋女探員、上演動作戲，她一開始覺得這是個活躍、強壯、有智慧的獨立女性，並非需要被幫助或拯救的女孩，「我很愛她所有這些特質，不單只是體能上的力量，還有心理層面的部分，同時還有她人性面的部分，以及她在面臨狀況時多有應變力。」
導演羅素兄弟與克里斯合作多年、拍了4部電影，這次讓克里斯挑戰反派角色，對於導演來說不管是正義還是反派都很適合克里斯，導演喬羅素表示：「當扮演英雄，有時你的工作是要扛起整部電影，所以不能像反派那麼怪，我認為這個角色給克里斯很好的機會去搶戲，他已經演出美國隊長這個內斂角色長達10年了，所以覺得他能藉反派角色有所發揮是很有趣的。」
對於克里斯從絡腮鬍改成一字鬍後，也改變了在螢幕上的性格，他也表示：「洛伊德角色是個非常俗艷的人物，是個製造混亂的人、反社會的人，他把所有人視為需要剷除的障礙，他的穿著顯眼，因為他喜歡吸引注意力，我認為他精心策劃自己的鬍子，是為了讓自己的外貌能令其他人覺得他是潮男或是打扮很有品味。」也笑說：「一字鬍是克里斯自己直覺的選擇，克里斯很明顯知道自己在做什麼，因為一字鬍已經成為這部電影的很大話題。」
另外，《灰影人》更是Netflix原創電影裡製作成本最高的一部片，據稱耗資2億元美金（約新台幣59億元），導演喬羅素指出，有好幾個畫面都是非常花錢，像是飛機、布拉格廣場槍戰、列車出軌，「拍攝時封住布拉格很大一塊區域好幾週的時間，這個段落有許多昂貴的視覺效果，但很難明確指出哪一個段落最花錢，這部片中有9場動作場景，其中幾個場面非常浩大。」至於是否擔心被布拉格政府列為「拒絕往來戶」？安東尼羅素笑說：「不知道，這是個好問題，希望她們會讓我們回去，布拉格長期以來一直在那提供非常極致的電影製作協助，那是全球最適合拍片的地方之一。」《灰影人》將於7月22日下午3點在Netflix全球獨家上線。