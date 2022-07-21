COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

美國隊長「一字鬍」掀熱議！挑戰反派角色親吐：讓人很毛

▲克里斯伊凡飾演反派角色，而外型上多了「一字鬍」也掀起熱議。（圖／Netflix提供）
▲克里斯伊凡飾演反派角色，而外型上多了「一字鬍」也掀起熱議。（圖／Netflix提供）

記者李亞妮/綜合報導

2022-07-21 22:32:01

Netflix全球同步上線的暑期動作鉅獻《灰影人》，改編自暢銷作家馬克.格雷克的同名系列小說，震撼描繪爾虞我詐的諜報悲歌。這次更找來了「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）和「芭比男友」萊恩葛斯林（Ryan Gosling）兩大男神主演，其中克里斯演活反派角色，讓人恨得牙癢癢的，他也認為演反派很好玩，尤其是演「讓人很毛」的角色更好玩！

我是廣告 請繼續往下閱讀
觀眾對於克里斯伊凡最印象深刻的角色，想必就是「美國隊長」，不過這回克里斯一改以往形象，在《灰影人》中飾演反派角色，他表示：「演反派很好玩，演『讓人很毛』的角色很好玩，不過對我來說關鍵一直都是導演，而羅素兄弟的導演功力非常精湛，這也是他們擅長的電影類型，我也捉住了和他們合作機會。」克里斯不僅角色的突破，在外貌上還從落腮鬍變成「一字鬍」，也掀起網友熱議，對此他也說道：「我自己有張滿容易因爲鬍鬚或是怪異髮型，就劇烈改變的面容。」演戲的部分樂趣就是，「當你戴上一副眼鏡時，忽然間就認不出自己了」，但克里斯也強調，詮釋人物時不會單靠外在元素，「不過一字鬍、髮型、服裝等所有，都是為了創造與你自己不同的人物，而這些元素也都絕對反應了他的特質。」

曾在「007：生死交戰」擔任龐德女郎的安娜德哈瑪斯，這回成為克里斯伊凡的中情局探員同事，再度詮釋女探員、上演動作戲，她一開始覺得這是個活躍、強壯、有智慧的獨立女性，並非需要被幫助或拯救的女孩，「我很愛她所有這些特質，不單只是體能上的力量，還有心理層面的部分，同時還有她人性面的部分，以及她在面臨狀況時多有應變力。」


▲安娜德哈瑪斯再度詮釋女探員、上演動作戲。（圖／Netflix提供）
▲安娜德哈瑪斯再度詮釋女探員、上演動作戲。（圖／Netflix提供）
導演羅素兄弟與克里斯合作多年、拍了4部電影，這次讓克里斯挑戰反派角色，對於導演來說不管是正義還是反派都很適合克里斯，導演喬羅素表示：「當扮演英雄，有時你的工作是要扛起整部電影，所以不能像反派那麼怪，我認為這個角色給克里斯很好的機會去搶戲，他已經演出美國隊長這個內斂角色長達10年了，所以覺得他能藉反派角色有所發揮是很有趣的。」

對於克里斯從絡腮鬍改成一字鬍後，也改變了在螢幕上的性格，他也表示：「洛伊德角色是個非常俗艷的人物，是個製造混亂的人、反社會的人，他把所有人視為需要剷除的障礙，他的穿著顯眼，因為他喜歡吸引注意力，我認為他精心策劃自己的鬍子，是為了讓自己的外貌能令其他人覺得他是潮男或是打扮很有品味。」也笑說：「一字鬍是克里斯自己直覺的選擇，克里斯很明顯知道自己在做什麼，因為一字鬍已經成為這部電影的很大話題。」


▲《灰影人》成為Netflix原創電影裡，製作成本最高的一部片。（圖／Netflix提供）
▲《灰影人》成為Netflix原創電影裡，製作成本最高的一部片。（圖／Netflix提供）
另外，《灰影人》更是Netflix原創電影裡製作成本最高的一部片，據稱耗資2億元美金（約新台幣59億元），導演喬羅素指出，有好幾個畫面都是非常花錢，像是飛機、布拉格廣場槍戰、列車出軌，「拍攝時封住布拉格很大一塊區域好幾週的時間，這個段落有許多昂貴的視覺效果，但很難明確指出哪一個段落最花錢，這部片中有9場動作場景，其中幾個場面非常浩大。」至於是否擔心被布拉格政府列為「拒絕往來戶」？安東尼羅素笑說：「不知道，這是個好問題，希望她們會讓我們回去，布拉格長期以來一直在那提供非常極致的電影製作協助，那是全球最適合拍片的地方之一。」《灰影人》將於7月22日下午3點在Netflix全球獨家上線。

《灰影人》耗資59億！萊恩葛斯林被操體能自嘲：要練有氧

Netflix巔峰之作是哪部？眾一面倒喊「它」：全球都看過

13年前「最強台劇」爆紅！擠Netflix排行全驚：台灣之光

現象級《媽，別鬧了！》空降Netflix第一　超車韓國神劇

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
80%20%
2022-07-20-2022-07-27
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀