巷仔內／解決排隊「波波生」別罔顧民眾健康

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對此，立法院三讀通過《醫師法》部分條文修正草案，7項附帶決議中，第1項是重新訂定海歸已通過第一階段國考生的實習名額，第2、3項為修正《醫師法》施行細則，解套面臨學歷採認，不得報考醫師國家考試者困境，第4項為重複第1、2項內容，並訂定3個月的修訂期限，第5項為要求海歸醫學生臨床實習時數應予本國生相同，第6項為要求衛福部於4年內解決考試資格認定爭議和實習分發時間過長等問題，第7項則基於信賴保護原則，設定「落日條款」，至今年12月31日前已取得9大地區入學許可者，可適用舊則，免進行學歷甄試。
意即未來除非是已於當地取得合法註冊醫師資格及實際執行臨床醫療業務5年以上者，回國參加醫師國考前，還是要經學歷甄試，且海歸醫學生臨床實習時數應和本國生相同，但今年12月31日前已入學者不受此限。
值得注意的是，衛福部早在2019年就已提醒，考量持國外牙醫學歷畢業生回國人數逐年增加，國內牙醫人力即將過剩，呼籲民眾若要前往國外就讀牙醫系，「務必審慎考慮評估」。
根據附帶決議內容，現行通過第一階段國考，等待分發者，需等待之時程最長恐逾10年，牙醫師許明翰接受《NOWnews今日新聞》採訪時也提到，到今年5月為止，已累計約400名海歸牙醫畢業生排隊等待實習。
衛生福利部次長石崇良過去曾提到，修法後針對國外牙醫系畢業生，除原先每年50名臨床實作訓練選配分發名額，擬以取得執照後，以服務偏鄉2年為條件，增開額外名額，以消化仍在排隊的實習學生。
剛畢業的醫學系學生，即便通過修業期限、經過國家醫師執照考試後，接受PGY（畢業後一般醫學訓練）並且合格，通常還是會再持續進行數年的專科訓練，讓醫師臨床知識技能更加成熟，再到各地執業，對民眾也更有保障。
然而牙科生實習完後，因制度關係，無法管控其後續訓練，若貿然到偏鄉執業，技術上未臻純熟，對於偏鄉民眾而言難獲得保障，甚至可能形成「弱弱相殘」，另對於這些菜鳥醫師來說，無法與都市醫院持續交流、學習，身邊也缺乏資深醫師持續給予專科訓練，只能在封閉的環境中停止成長，對於醫病雙方都不是好事。
衛福部若想徹底解決偏鄉醫師匱乏問題，不應一味將年輕醫師送往偏鄉，就算能倚靠制度留人，也無法留心，時間一到，醫師仍會離開，因此應該實際了解醫師對於偏鄉行醫的顧慮再對症下藥，別僅是頭痛醫頭、腳痛醫腳。
偏鄉缺醫問題有三點，首先是交通不便，民眾就醫可近性差，醫師也難前往偏鄉行醫，次之是偏鄉病患少、資源設備少，收入恐無法與都市相比，第三則為有發展顧慮，醫師長期待在偏鄉，對於學識成長或是家庭關係都難以維繫。
因此，衛福部應著手從根源問題改善，加重偏鄉地區醫療資源分配，建立完善制度，讓醫師可以在偏鄉先初步進行診治，需要繁複手術者也能透過後送到設備完善的都市醫院進行後續治療，並要讓偏鄉醫師能持續與都市醫院交流學習，幫助擴長醫術與見識，這於民眾而言也是好事，另更要研議提供更多誘因，才能吸引醫師與其家庭長駐偏鄉，包含津貼、教育等改善，真正解決城鄉醫療差距障礙，別再讓醫師從偏鄉出走。