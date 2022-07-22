互為假想敵？林敏雄談羅智先：我沒見過他、做生意沒敵人
全聯併購大潤發公平會有條件通過後，統一企業與統一超商也緊接著宣布買下台灣家樂福，市場上僅剩兩大龍頭產業對決，外界傳得沸沸揚揚煙硝味十足。對此全聯董事長林敏雄昨（21）日與媒體餐敘時透露，私底下根本沒見過統一企業集團董事長羅智先，既然沒有私交也不會有敵意，「做生意沒有敵人，何況統一是最大的廠商，我們有很多的合作，外面傳得太誇張啦！」
這幾年全聯聲勢快速崛起，在收購大潤發之後，幾乎獨霸超市與量販龍頭地位，不過統一挾帶超商龍頭的優勢，在買下台灣家樂福之後，幾乎垂直整合了零售通路，這幾天外界高度關注兩強對決。而雙方的恩怨情仇其實早就埋下伏筆，去年11月全聯在高雄鳳山開新門市，正好與統一集團首家「優質生活館」比鄰，雙方不只在招牌高度較勁，統一更把生活館7-11分店取名為「超全門市」，康是美則是「超聯門市」，暗指要「超越全聯」。甚至在開幕當天，羅智先與妻子高秀玲還特別「到場走走」與記者暢談，搶去不少媒體版面。
而就選在統一宣布買家樂福的隔2天，全聯邀請媒體餐敘，雖然林敏雄強調：「根本不知道，不是故意選的啦！」對於統一的步步逼近，他也相當低調不願攻擊對手，只再三強調：「我們真的沒見過面！」
「他（統一）比我大N倍捏！」林敏雄笑說，統一企業的規模比起全聯大太多了，怎麼可能會把統一當敵人，「做生意沒有敵人，況且統一是全聯的大廠商，只要對方有意願，很歡迎把產品進全聯來賣，只要能維持低價、回饋照顧消費者都可以合作。」