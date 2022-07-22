鑽石生技25日登興櫃　預定明年申請上市

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鑽石生技投資董事長路孔明指出，生技產業的技術研發週期長、風險大，鑽石永續型創投有別於一般7至10年期限的創投，是以長期性資金挹注、支持具有國際競爭力的生技新創企業，並提供被投資企業在公司治理、技術研發、臨床試驗、商業發展、資本市場接軌等多面向的協助，加速被投資企業實現價值，也因此投資勝率遠高於一般創投公司。
鑽石生技投資旗下投資案，除了合一與醣基市值已逾十億美元外，欣耀生醫即將由興櫃轉上櫃，永生細胞及地天泰農業生技也有機會在明後年進入資本市場。海外投資的以色列公司EyeYon Medical預期在2024年取得美國FDA人工眼角膜上市許可，另一家由莫德納（Moderna）共同創辦人，MIT教授Robert Langer創辦的藥物傳遞技術公司Bilayer therapeutics，也將在近期展開治療慢性便秘的新藥臨床研究。
路孔明表示，鑽石生技投資主要目標將以扶持旗艦型生技為主，為股東創造最大化利益，未來投資標的除具有國際競爭力的藥物、醫材外，還會特別考慮法規持續開放的細胞治療，與具有巨大潛力的核酸藥物與腸道後生元，也不排斥適當機會併購營運及研發團隊相對成熟，已有IPO潛力的案件，創造穩健獲利。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。