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鑽石生技25日登興櫃　預定明年申請上市

▲昨（21）日鑽石生技舉行興櫃前法說會。由左至右為華南永昌董事長黃進明、鑽石生技總經理鄭淑玲、董事長路孔明、副董事長李祖德、副總裁黃彥臻、財務經理吳元婷。（圖／鑽石生技提供）
▲昨（21）日鑽石生技舉行興櫃前法說會。由左至右為華南永昌董事長黃進明、鑽石生技總經理鄭淑玲、董事長路孔明、副董事長李祖德、副總裁黃彥臻、財務經理吳元婷。（圖／鑽石生技提供）

記者許若茵／台北報導

2022-07-22 09:48:57

台灣第一家進入資本市場的永續型生技創投鑽石生技投資股份有限公司（6901）將於25日登錄興櫃，由華南永昌綜合證券主辦，預定明年申請上市，有望成為台灣第一家上市的創投公司，昨（21）日鑽石生技也舉行興櫃前法說會。 

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鑽石生技投資由中天生技於2013年發起成立，富邦金控、台新金控及潤泰集團等三大金融集團共同參與，專業投資於高風險的生技新藥研發、高階醫材、農業生技等領域，歷經八年成功創造豐碩成果，近二年配發股利達到7.58元，孕育出多家生技獨角獸，目前資本額新台幣50億元，四大股東持有100%股權，去年稅後淨利28.5億元，每股盈餘4.5元，興櫃掛牌價每股35元，尚含2.7元股票股利及0.3元現金股利。

鑽石生技投資董事長路孔明指出，生技產業的技術研發週期長、風險大，鑽石永續型創投有別於一般7至10年期限的創投，是以長期性資金挹注、支持具有國際競爭力的生技新創企業，並提供被投資企業在公司治理、技術研發、臨床試驗、商業發展、資本市場接軌等多面向的協助，加速被投資企業實現價值，也因此投資勝率遠高於一般創投公司。

鑽石生技投資旗下投資案，除了合一與醣基市值已逾十億美元外，欣耀生醫即將由興櫃轉上櫃，永生細胞及地天泰農業生技也有機會在明後年進入資本市場。海外投資的以色列公司EyeYon Medical預期在2024年取得美國FDA人工眼角膜上市許可，另一家由莫德納（Moderna）共同創辦人，MIT教授Robert Langer創辦的藥物傳遞技術公司Bilayer therapeutics，也將在近期展開治療慢性便秘的新藥臨床研究。

路孔明表示，鑽石生技投資主要目標將以扶持旗艦型生技為主，為股東創造最大化利益，未來投資標的除具有國際競爭力的藥物、醫材外，還會特別考慮法規持續開放的細胞治療，與具有巨大潛力的核酸藥物與腸道後生元，也不排斥適當機會併購營運及研發團隊相對成熟，已有IPO潛力的案件，創造穩健獲利。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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