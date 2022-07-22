巷仔內／潤泰雙雄陷淨值危機？南山人壽從金雞母變拖油瓶

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今年受到美國持續升息影響，股債市波動劇烈，美國急速升息腳步讓市場出乎意料之外，股債劇烈震盪，壽險業所持有以公允價值評價（市值）的金融資產帳面金額大幅下滑，導致壽險業金融資產帳面價值減損，但依現行財務報導方式，僅資產面須依公允價值評價，保險負債並未反映此等因素，而所謂「淨值」也就是股東權益，就是資產減去負債，當金融資產帳面價值減少、負債卻未因此增加之下，淨值就會往下掉。
舉例來說，現在你有資產100萬元，其中金融資產帳面價值（投資股債）30萬，負債20萬元，原本淨值是80萬元，但因股債市跌，金融資產價值掉到剩10萬元，負債則未受影響下，淨值剩下60萬元。不過，由於這些金融資產並未處分掉，等到股匯市場反彈，金融資產價值也會回升，屆時淨值也會上揚，尤其壽險業金融資產大部分是放在債券，只要沒賣掉，到期還是可拿回本金加配息。
就因為今年因通膨、俄烏戰爭、升息等因素影響，國際股市多下跌、債券殖利率大幅彈升，根據金管會統計，今年至5月底，壽險業淨值降至1兆6472億元，較去年同期減8102億元、減幅33%，若與與去年底比較，更已蒸發1兆750億元，市場估計6月還會持續減少。
就6大壽險第1季淨值觀察，依據保險業資訊公開觀測站公告首季財報資料顯示，南山人壽淨值從去年底的5115億元一口氣掉到今年第一季的3235億元最多，光是單季就瞬間蒸發了1880億元；國泰人壽淨值也從去年底的7421億元掉到今年第1季已不到6000億元，單季也直接蒸發了1480億元；富邦人壽淨值則是從6095億元，掉到5124億元，單季亦蒸發近千億元。
為什麼南山淨值下滑這麼多？一般來說，保險公司金融資產大部分會放在固定收益，即債券尤其是美債。由於適用資產面的9號公報在2018年上路，當時壽險公司進行過一次大規模的資產重分類，主要共有3大類，包括AC、FVOCI、FVPL，後兩者會影響公司淨值，而南山人壽也將大量債券分類到淨值下，即公允價值入其他損益（FVOCI），在降息時，南山人壽淨值確會比別家增加較多，但升息時反應比其他公司大些。此外，從第一季財報也看出，南山人壽海外投資占可運用資金比重有7成，富邦及國泰則只有6成多，也因此，在國際股債市波動劇烈，尤其美股及美債，金融資產帳面價值也會受到較大影響。
不過，壽險業淨值大舉蒸發也已波及到大股東。潤泰集團及寶成集團在2011年合資成立潤成投資，並入主南山人壽，持股約89.55％，也成為南山人壽的母公司，而潤泰全直接或間接持有南山人壽股權約26.62%、潤泰新持有約25.11%，寶成則約18.09%。由於潤泰對南山持股高且有控制權，採「權益法」 認列轉投資損益，安持股比例認列淨值，也因此，當南山人壽淨值大增，潤泰兩家公司淨值也跟著提升，但南山淨值大跌，也會受到影響。
而南山人壽今年首季淨值蒸發1880億元，潤泰全淨值也從去年底的1070億元掉到今年第1季的583億元，單季淨值蒸發了487億元；潤泰新淨值也從去年底1169億元減少到713億元。
壽險業淨值大幅縮水有什麼影響？根據金管會規定，檢視保險業的財務指標有2大項目，第一個就是資本適足率（RBC）不得低於200%法定標準，第一個就是連續2期淨值比不得低於3%。若低於上述法定標準，依照規定必須提出增資等財務改善計畫。過去幾年保險業獲利頻創歷史新高，但今年黑天鵝利空降臨，加上接軌新清償能力指標，儘管RBC、淨值比仍符合標準，為防範未然，據金管會6月底所公布，已有5家壽險公司提出增資計畫，資金將在下半年到位，其他部分公司也在積極評估中。
而壽險業前一波淨值低點是出現在2020年3月時，當時疫情爆發釀全球股災，導致壽險業淨值大縮水僅有1兆4625億元。至於南山人壽是否也會面臨增資壓力，就等8月半年報會計師簽證後出爐，看淨值比是否跌破法定標準。
至於因轉投資南山人壽受到牽連的潤泰全及潤泰新也傳出淨值危機，甚至可能踩到下市紅線。根據規規定若上市公司每股淨值低於10元，將被取消信用交易資格，若每股淨值低於5元，將被進一步打入全額交割股，若再掉到3元以下，則股票將遭到分盤交易，採取人工撮合，最壞情況是，若淨值為負數，股票將淪為下市的命運，而潤泰全及潤泰新也因此利空消息，導致股價連兩日跌停。
潤泰雙雄在7月20日也召開重訊記者會表示，與南山關係不是母子公司，在認列股東權益的未實現損失，最多只會認到帳面投資價值為零，不會有淨值歸零，而且公司還有其他長期投資，獲利表現都很好，對營運有加持作用，半年財報還在結算中，大股東絕對會支持，依財會準則，公司不可能下市、淨值也不會變負數，將有一連串措施。
兩家公司也同步宣布將針對不動產進行資產重估，目前不考慮降低潤成持股，因目前表要受到美國升息影響，潤成淨值已降到歷史低點，等到明年若美國景氣好轉或再度降息，公司必須考慮股東最大權益去考量。
但市場傳出其實證交所在7月1日就曾發函給南山人壽大股東潤泰全、潤泰新及寶成3家公司，提醒注意南山人壽債券殖利率攀升造成價格下跌，可能對其財報造成的衝擊，要求應適當處理評價損失，情況確定後要對外公告，而潤泰集團初步回報，以最壞情況提列最大損失，淨值也不會是負數，潤泰全預估最壞情況是每股淨值打到約5元，而潤泰新情況較好一些。
而潤泰雙雄在市場爆出面臨淨值危機恐踩下市紅線時，7月20日才出面召開記者會說明，並改變會計政策，針對投資性不動產進行資產重估，改以公允價值衡量，也被市場質疑會不會後知後覺、動作太慢？加上淨值數字未說明，投資人仍不領情，隔日股價再跌停，認為只是在推託，但審計會計師認為，應該是南山財報仍在結算中，尤其壽險業需較多精算及推敲，現在很多公司財報也都還在結算中，潤泰也是要等到南山結算數字出來才能按比例認列，還要會計師簽核，所以不會那麼快。
至於此時才啟動不動產的資產重估，會計師表示，這本來就是允許的，在8月財報公告前是可以做的，過去有些公司為增加淨值會採用這方式，但也有缺點，一旦採公允價值就要一直用下去，以後不動產賣掉就要用新價格，但不動產不見得會一直漲，在先認列重估增值利益之下，未來處分損益的貢獻就被壓縮，因此不是很多公司願意適用該評價方式，萬不得已才會用。
而潤泰雙雄打算透過不動產資料重估來提高淨值，市場也質疑可以拉抬多少淨值？法人及會計師認為潤泰本就營建為主體，潤泰雙雄手中都有不少不動產，不論是投資還是自用，在這幾年不動產市場表現不錯下，應該對淨值有幫助，但也有人從潤泰全首季財報觀察，持有的投資性不動產，截至3月底帳面金額約23.16億元，公允價值衡量價值41.21億元，市場對能提升公司淨值存疑，而相較之下潤泰新手握投資性不動產較多，公允價值有2、300億元，但最後到底能否救援成功，8月中公告財報就能見真章。
只是，美國聯準會仍在持續升息中，壽險業淨值恐怕還未見底，壽險淨值風暴更已波及到壽險大股東，甚至可能面臨下次危機，金管會面對這次市場黑天鵝造成的亂流不可小覷，而潤泰雙雄即便第2季過關，那第3季呢？恐怕還是要提早因應，才能躲過下市的危機。