類熱浪襲來！4縣市「高溫亮紅燈」 部分地區恐再創紀錄
中央氣象局表示，今、明（22日、23日）2天受太平洋高壓影響，臺灣各地大多為晴到多雲且高溫炎熱，午後各地山區有零星短暫雷陣雨。桃園以北、宜蘭地區及花蓮縱谷有37度以上高溫發生的機率。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，昨天（21日）最高溫為花蓮玉里鎮的40.7度及卓溪鄉40.3度，皆為創設站以來新紀錄，台北士林區也有38.6度的「極端高溫」。今天(22日)晨觀測資料顯示：台灣各地晴朗無雲，無降水回波，亦無降雨。清晨各地區平地最低氣溫北部約在24.3度，中部24.5度，南部22.8度，東部21.6度。
吳德榮說明，歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天（22日）氣溫微升，大部分地區最高氣溫將升至38度以上，各地「晴朗酷熱」，要防「熱傷害」，中午前後應避免戶外活動；各地區氣溫：北部約24到39度，中部25到38度，南部23到38度，東部22到40度。
而明天到下週一(23至25日)持續「晴朗酷熱」，氣溫推升至最高，部分地區的「極端高溫」有挑戰該地「最高溫紀錄」的機率，應慎防「熱傷害」。下週二、三 (26、27日)高溫逐日微降、仍在高檔，各地「晴朗酷熱」，應持續注意。（編輯：陳苾暐）