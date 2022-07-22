裝甲兵遭砲管撞擊殉職！五官神似「周渝民」 遺願惹鼻酸
陸軍第8軍團裝甲564旅義務役士兵全若堯（24歲），昨天（21日）進行戰車整備作業時，不慎被砲管重擊，當場失去生命跡象，經院方使用葉克膜搶救後，仍因缺血性腦病變，情況並未好轉，最後家屬於晚間19時許，同意放棄急救，留著一口氣抵達南投老家後拔管；對於這起悲劇，全員的伯父、南投縣議員全文才則表示，軍方一定要對整起事故，有個清楚交代。
據了解，在事件中不幸喪命的全若堯，是名虔誠的基督徒，個性相當活潑開朗，時常會在臉書分享唱歌、跳舞影片，五官深邃的他，外型神似「仔仔」周渝民，每張照片都吸引親友留言大讚帥氣，不料卻在軍旅生涯的最後13天發生悲劇，就讀宜蘭土木工程系畢業的全員，原本也計畫，在退伍後去投考公務員，以便改善家中經濟，如今發生憾事，親友們都紛紛在臉書上發文追悼。
全員的伯父全文才表示，全若堯和他的女兒同年，兩人一起長大兄妹感情深厚，如今發生這種意外沒有人能接受，但既然事情已經發生了，國防部就有義務釐清真相，給家長一個交代。
同時全文才也指出，他本人也是裝甲兵出身，當年下部隊後還要花上大半年時間，學習如何保障自己安全、戰砲術語、射擊、砲操等等，但現行4個月義務役制度，服兵役總長也才100多天，訓練是否夠紮實，仍讓人質疑。（編輯：陳苾暐）