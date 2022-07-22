台股早盤開高！中小型個股強勢漲 元宇宙、特用化學亮眼
美股四大指數昨（21）日收漲，其中那斯達克指數、費城半導體指數皆漲逾1%。台北股市今（22）日早盤漲超過30多點，來到14970點附近。權值股台積電早盤漲5元，來到505元，鴻海也強勢漲1%左右，其他大型股稍作休息，但今日中小型個股上漲有強勁力道，元宇宙、汽車零組件與特用化學表現亮眼。
美股道瓊指數21日上漲162.06點，或0.51%，收32036.9點；那斯達克指數上漲161.96點，或1.36%，收12059.61點；標普500指數上漲39.05點，或0.99%，收3998.95點；費城半導體指數上漲43.9 點，或1.53%，收2,916.8點。
台北股市今日開盤漲15.57點，加權股價指數以14953.27點開出，早盤漲30多點，來到14970點。權值股台積電早盤漲5元，來到505元。其他重要電子股，如聯發科小漲，鴻海強勢漲近1%，來到106元。友達漲2%，來到15.15元左右。同樣是晶圓代工，世界先進、力積電分別漲1%與1.6%，但聯電弱勢跌0.7%。
今日盤面焦點為元宇宙概念股，威盛漲7%以上，訊連漲近6%，健策、宏達電、智晶漲2到3%。至於汽車相關零組件也表現亮眼，倉佑、耿鼎、朋程、東陽、堤維西漲2到5%之間，元創精密、大億金茂、昭輝、帝寶、廣華-KY漲幅也有1%以上。另外，特用化學紅通通，中華化、三晃、三福化飆漲停，勝一、永光也漲6到7%，漲幅強勁。