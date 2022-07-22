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特企／別再輕忽黃牙危機！星醫美學助笑容更自信

▲星醫美學院推出星鑽亮白美牙課程，露齒笑容更加自信。（圖／品牌提供）
▲星醫美學院推出星鑽亮白美牙課程，露齒笑容更加自信。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-07-22 11:47:04

近兩年新冠疫情肆虐全球，許多公司與學校更改為居家辦公、上課的模式。衛生福利部根據國外文獻調查指出，疫情間高達20%以上的人曾忘記刷牙、31%會增加吃零食與甜點的頻率。然而，若飲食後沒有馬上刷牙或是清潔不佳，會讓食物碎屑殘留在牙齒上形成色素，導致牙齒變黃。俗話說：「微笑是最好的語言」，秉持著讓用戶擁有美麗與自信的信念，星醫美學院推出星鑽亮白美牙課程，讓愛美的、有黃牙困擾的民眾都可以勇於綻放笑容！

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「我每天都有確實刷牙，為什麼牙齒還會變黃呢？」，其實生活中許多原因皆可能影響牙齒的淨白，如長期吃顏色過重與酸性飲食，像是咖啡、茶、酒與可樂，或有抽菸、嚼檳榔等習慣，容易造成色素累積以致牙齒泛黃；隨著年齡增加與使用的磨損，牙齒外層的白色琺瑯質亦會慢慢變薄，導致牙齒變色。此外，接受過根管治療、蛀牙填補者，或婦女懷孕、幼兒時期曾使用到四環黴素與氟化物，也可能造成牙齒染色。

隨著醫學進步，市面上擁有琳瑯滿目的牙齒淨白服務，如居家美白、冷光美白、噴砂美白、美白貼片與全瓷冠等，其講求的成效與時間不盡相同。而星鑽亮白美牙其原理為在牙齒上塗抹美白專用凝膠，透過低溫冷光照射，打開琺瑯質下的象牙質小管，讓藥劑進入牙齒深層，分解沉積的色素，幫助牙齒顏色變白。

星醫美學院低敏感的星鑽亮白美牙僅需約1小時，牙齒約能淨白1至2色階(因人而異)。其流程採半自助方式，先清潔牙面的污垢與使用維他命Ｅ油滋潤唇部，並搭配健康管家提供的色階板，確認美牙前的牙齒色階後，再塗抹牙齦保護劑，降低敏感度。接著塗上專用的美牙凝膠，使用低溫冷光的儀器照射15分鐘，再用乾淨的牙刷將殘留的凝膠刷除，最後再使用色階板確認美牙後狀況，過程中不太會造成疼痛，但牙齒較敏感的人在做完後會有些許微酸感，建議做完48小時內，不要有刺激性飲食。

冷光美白為清除底層沉積色素，而非清除琺瑯質表面汙垢，因此不會傷害牙齒表面，如果是有牙齒偏黃、長期食用顏色過重食物（咖啡、茶、可樂與紅酒等）、有抽菸、嚼檳榔習慣、有高度拍照需求者、重視形象的愛美人士等都很適合。不過若是對過氧化物過敏者、正在懷孕或哺乳的媽媽、12歲以下兒童、口內有假牙、貼片或四環黴素染色者等，則不建議使用。

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