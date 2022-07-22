特企／別再輕忽黃牙危機！星醫美學助笑容更自信

我是廣告 請繼續往下閱讀
隨著醫學進步，市面上擁有琳瑯滿目的牙齒淨白服務，如居家美白、冷光美白、噴砂美白、美白貼片與全瓷冠等，其講求的成效與時間不盡相同。而星鑽亮白美牙其原理為在牙齒上塗抹美白專用凝膠，透過低溫冷光照射，打開琺瑯質下的象牙質小管，讓藥劑進入牙齒深層，分解沉積的色素，幫助牙齒顏色變白。
星醫美學院低敏感的星鑽亮白美牙僅需約1小時，牙齒約能淨白1至2色階(因人而異)。其流程採半自助方式，先清潔牙面的污垢與使用維他命Ｅ油滋潤唇部，並搭配健康管家提供的色階板，確認美牙前的牙齒色階後，再塗抹牙齦保護劑，降低敏感度。接著塗上專用的美牙凝膠，使用低溫冷光的儀器照射15分鐘，再用乾淨的牙刷將殘留的凝膠刷除，最後再使用色階板確認美牙後狀況，過程中不太會造成疼痛，但牙齒較敏感的人在做完後會有些許微酸感，建議做完48小時內，不要有刺激性飲食。
冷光美白為清除底層沉積色素，而非清除琺瑯質表面汙垢，因此不會傷害牙齒表面，如果是有牙齒偏黃、長期食用顏色過重食物（咖啡、茶、可樂與紅酒等）、有抽菸、嚼檳榔習慣、有高度拍照需求者、重視形象的愛美人士等都很適合。不過若是對過氧化物過敏者、正在懷孕或哺乳的媽媽、12歲以下兒童、口內有假牙、貼片或四環黴素染色者等，則不建議使用。