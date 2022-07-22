甜心晚輩「沒穿內衣」盪鞦韆！轉個身F級圓弧太兇被罵了
日本28歲寫真女星雪平莉左，有著身高164公分，三圍88、57、87以及F罩杯的優越體態，她2020年才加入寫真界，雖然是寫真後輩，但完美的五官與好身材，使得讀者反應熱烈，4月推出的第一本寫真書5月直接再版。她近日因為「長太漂亮」被網友攻擊，一張不穿內在美盪鞦韆椅的側照，更是引人注目。
雪平莉左學生時期曾被星探挖掘，她透露當時的自己缺乏自信婉拒對方，直到進入職場當辦公室小姐3年後，「我越來越有自信，也厭倦了日常生活，所以想嘗試不同的事情，之後就到東京冒險」。她2019年展開賽車小姐工作，期間曾擔任高爾夫球雜誌「形象小姐」、模特兒。
雪平莉左2020年5月初次拍寫真，她坦言當時從未想過當寫真偶像，僅是不想辜負大家的期望而配合拍攝；直到2022年4月推出首本寫真書，意外在亞馬遜、ORICON、週刊寫真書銷售排行闖出亮眼成績，導致作品斷貨，5月12日宣布再版。
她為了慶祝寫真再版，特別在IG放上未曝光過的照片，雪平莉左穿著連身洋裝，赤腳坐在鞦韆椅上，仔細一看她沒穿內在美，整體「超兇」模樣讓粉絲大喊：「我以為是仙女」、「這張這麼漂亮居然沒有放！」、「過分的美」。