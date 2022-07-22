好香!職籃找啦啦隊　知名空姐、主播、歌手親自傳授絕技

P. LEAGUE+高雄鋼鐵人季外積極補強，啦啦隊鋼鐵女神雅典娜也不遑多讓，現正進行擴編海選，吸引了近百人報名。值得關注的是，這次海選吸引到人氣高的「友隊的啦啦隊員」有意帶槍投靠，有粉絲數近百萬的藝人來探詢，以及女團選秀節目成員，也不乏專業舞者同場競爭，這場顏值與舞蹈兼具的髮香界盛事，預料精彩可期。
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陳家頤是台視專任主播、《尋找台灣感動力》節目主持人，擔任多屆金馬獎、金曲獎頒獎典禮幕後花絮主持人，在新聞播報與主持都表現傑出，曾獲得2018年金鐘獎節目主持人獎的殊榮外，新聞報導專業領域也得到吳舜文新聞獎、卓越新聞獎肯定，將為鋼鐵女神提升口條功力。
瑞秋老師在日本航空公司服務超過10年，透過書本與專欄，分享自身經驗，指導無數名空姐與地勤成功進入航空業，在航空業界的學生不計其數，將為鋼鐵女神傳授美姿美儀及化妝技巧等課程，讓鋼鐵女神透過肢體增添魅力。
鋼鐵女神雅典娜海選報名活動預計七月底截止報名，八月初進行第一段內部評選，除了球團代表之外，也特別邀請「全能女歌手」林采欣及擁有舞蹈編排多年經驗的李筱希與前義大犀牛「吸睛女孩」騷寶寶等擔任評審團成員。
林采欣的嗓音近似梁靜茹與蔡依林，為歌曲《心牆》的原唱，除了歌手身份外，林采欣也是主持人、詞曲作家、音樂製作人及演員，曾擔綱女子團體Roomie主唱和統一獅啦啦隊，並於2018年發行首張個人創作專輯《守夜人》。
擁有舞蹈編排長達15年以上經驗的李筱希，畢業於台藝大戲劇系，主要從事街舞教學、演出與舞蹈編排，擁有多項舞蹈編排作品，為中華職棒25年頒獎典禮開場舞蹈編排老師，也是知名企業「台積電」春酒及尾牙指定編排老師。
獲得評審團青睞雀屏中選的雅典娜女神新成員，將直接入團接受各式培訓，除基本的舞蹈訓練外，球團將安排知名主播之「口條訓練」、聘請空服員親授「儀態展現」、「個人社群經營」及「美妝課程」培訓完畢將直接進軍P. LEAGUE+ 2022-23賽季高雄鋼鐵人主場開幕戰演出。
球團表示，只要年滿18歲，對籃球有熱情以及擁有舞蹈專長者皆可報名皆可上網（https://reurl.cc/g2pRRL）報名，備妥資料後傳送至高雄鋼鐵人啦啦隊徵選信箱：marketing@steelers.com.tw，更多報名詳情請至高雄鋼鐵人官方網站查詢。
球團表示，經過內部評選後，於8月5日以電話及電子郵件陸續通知入圍者名單，第二階段則於8月12日進行現場徵選面試。球團從舞道肢體展現、個人才藝表演、舞台魅力至台風穩健度皆為評選之重點。