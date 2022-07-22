好香!職籃找啦啦隊　知名空姐、主播、歌手親自傳授絕技

P. LEAGUE+高雄鋼鐵人季外積極補強，啦啦隊鋼鐵女神雅典娜也不遑多讓，現正進行擴編海選，吸引了近百人報名。值得關注的是，這次海選吸引到人氣高的「友隊的啦啦隊員」有意帶槍投靠，有粉絲數近百萬的藝人來探詢，以及女團選秀節目成員，也不乏專業舞者同場競爭，這場顏值與舞蹈兼具的髮香界盛事，預料精彩可期。





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▲金鐘美女主播陳家頤將為雅典娜女神傳授口條及台風技巧(照片由台視提供)