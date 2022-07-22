坤輿爆抗爭衝突！多人受傷送醫 2現行犯以5萬、10萬交保
坤輿掩埋場昨天（21日）凌晨，爆發一起自救會與廠方間的抗爭衝突，過程中共有8人受傷，而涉嫌噴灑辣椒水、仍椅子的蔡姓、王姓男子，也在事後被警方依傷害、妨害公務等罪嫌，移送地檢署，警察官訊後諭知2人，分別以10萬、5萬交保。
據了解，坤輿公司於95年4月申請處理機構許可證遭到縣府駁回，請坤輿辦理興辦事業計畫書變更申請，納入聯外道路使用部分，及依農業發展條例、農業主管機關同意農業使用地變更使用審查作業要點，檢具興辦事業計畫書送審，坤輿公司不服提起訴願，再被行政院環保署駁回，因此坤輿在109年12月再度申請試運轉計畫，這次申請獲得縣府同意，但當地居民卻以「未依法進行環境影響評估」等理由，提出行政訴訟。
台中高等行政法院昨天（21日）上午宣判，縣府做成讓坤輿公司設置掩埋場的行政處分無效；法官進一步說明，坤輿設置的掩埋場，位處於山坡地，整體面積合計逾2公頃，理應進行環評，但坤輿申請許可時，卻未做環評，也沒有檢具環境影響說明書供審查，就進行開發，因此針對居民訴請，停止上述土地實施開行為的行政處分，為有理由，予以准許。
目前衝突現場，仍有30多名自救會民眾滯留，自救會表示，雖然高分院已作出判決，但在9/13運轉期限截止前，每天都還是會輪3班人員守護。（編輯：陳苾暐）