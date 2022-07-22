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中職／周董、張志豪公益T　限量預購中

▲TEAM UA戰友必備最強應援品！「TEAM UA公益應援Tee」限量發售。（圖／UA提供）
▲TEAM UA戰友必備最強應援品！「TEAM UA公益應援Tee」限量發售。（圖／UA提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-07-22 12:14:362022-07-22 12:23:20

2022中華職棒下半季即將開打，作為職棒戰將最強裝備夥伴，專業運動品牌UNDER ARMOUR要與廣大球迷「戰在一起」，即日起，官網開放預購「Team UA公益應援Tee」，獨家釋出頂尖職棒選手 周思齊、張志豪、林安可共三款應援上衣，號召球迷換上最強應援戰袍進場為TEAM UA戰將加油！不僅如此， 為了力挺TEAM UA在新季戰勝極限，UNDER ARMOUR精心為三位頂尖選手打造球員專屬的「UA水鑽釘鞋」，融入球員專屬LOGO與背號，期待透過匠心獨具且別緻的應援裝備，為TEAM UA戰將注入閃耀的能量，鼓勵選手持續奮戰！

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▲TEAM UA 公益應援 Tee 周思齊款 $1,280
▲TEAM UA 公益應援 Tee 周思齊款 $1,280
在這個數位當道的時代，手繪創作的細緻筆觸更顯紀念收藏價值！UNDER ARMOUR攜手國內運動藝術插畫家 貳壹柒，精心為三位TEAM UA戰將打造專屬似顏繪創作，包含正邁入生涯第18個球季的亞洲選球王中信兄弟 周思齊、聯盟三壘安打紀錄保持人中信兄弟蜘蛛人 張志豪、以及前兩年橫掃中華職棒新人王、全壘打王及最佳十人獎的混血王子統一7-ELEVEn獅 林安可。其設計捕捉三位TEAM UA戰將全心投入的霸氣身影，融入「The Only Way Is Through」品牌精神，獨家釋出「TEAM UA公益應援Tee」，即日起於UNDER ARMOUR官網開放預購，每款限量100件。不僅如此，本次TEAM UA公益應援Tee全數收益將捐贈中華民國台灣原住民族棒球運動發展協會(TABDA)，期待廣大球迷隊友穿上最強應援戰袍為TEAM UA戰將們熱血吶喊的同時，也能和UNDER ARMOUR齊力支持國內基層運動的發展，培育更多棒壇明日之星！

▲TEAM UA 公益應援 Tee 林安可款 $1,280
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▲TEAM UA 公益應援 Tee 張志豪款 $1,280
▲TEAM UA 公益應援 Tee 張志豪款 $1,280
UNDER ARMOUR為了力挺TEAM UA戰將在新的球季持續發揮最強表現，今年賽季精心為三位職棒選手周思齊、張志豪、林安可量身訂製球員專屬「UA水鑽釘鞋」，每雙釘鞋分別鑲飾4500顆頂級水鑽，並運用三位球員各自的LOGO打造專屬水鑽圖騰，周思齊款主要以耀眼白水鑽呈現，鞋跟外側融入背號「16」，並於鞋頭鑲有代表周思齊心中正面與熱情的『甩』字精神；而被球迷封為『蜘蛛人』的張志豪，專屬釘鞋款則以紅水鑽為主要配色，鞋跟外側融入背號「7」，並於鞋頭鑲嵌出精緻細膩的蜘蛛刺青；林安可款主要以太陽橘水鑽製成，結合林安可背號「77」以及專屬『A.K.』LOGO，展現林安可在場上拚搏、不斷自我挑戰的精神！「UA水鑽釘鞋」僅為Team UA球員專屬訂製，期待透過匠心獨具的應援裝備加持，來傳遞TEAM UA的鋼鐵意志！

▲TEAM UA戰友必備最強應援品！「TEAM UA公益應援Tee」限量發售。（圖／UA提供）
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