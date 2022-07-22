PLG／又找太陽的人　「最強洋將」桑尼改當領航猿

桃園領航猿今宣布，網羅巴勒斯坦籍前鋒桑尼(Sani Sakakini)加入，資歷豐富的桑尼，除了是巴勒斯坦國家隊的主力戰將，也擁有6季中國CBA經歷，本次已是第三度來台的桑尼表示：「球隊中有些人以前比賽中有遇過，這次非常興奮能加入領航猿，等不及想認識其他人，與大家一起盡全力拿下每場比賽。」





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