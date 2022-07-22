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PLG／又找太陽的人　「最強洋將」桑尼改當領航猿

▲桑尼。（台中太陽提供）
▲桑尼。（台中太陽提供）

記者廖聿偉/綜合報導

2022-07-22 12:14:532022-07-22 12:14:57

桃園領航猿今宣布，網羅巴勒斯坦籍前鋒桑尼(Sani Sakakini)加入，資歷豐富的桑尼，除了是巴勒斯坦國家隊的主力戰將，也擁有6季中國CBA經歷，本次已是第三度來台的桑尼表示：「球隊中有些人以前比賽中有遇過，這次非常興奮能加入領航猿，等不及想認識其他人，與大家一起盡全力拿下每場比賽。」

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擁有多年中國CBA與國際賽經驗的桑尼，台灣球迷對他並不陌生，桑尼在2018年加盟SBL裕隆納智捷，該賽季出賽22場，貢獻場均23.6分、13.6籃板、2.5助攻，其中更有2場比賽繳出雙20的成績、2度獲選單週最佳球員，讓球迷留下深刻印象。

去年二度來台加入T1聯盟，例行賽出賽29場，繳出場均24.8分、14.1籃板、5助攻、1.6抄截、投籃命中率48.35%、三分命中率33.3%，更三度締造大三元紀錄，全方位表現的好身手，讓桑尼獲得「聯盟最強洋將」稱號，也獲選T1聯盟年度第一隊，在台灣颳起桑尼旋風。

曾與他共事的總教練卡米諾斯，對於桑尼的加入，開心之情溢於言表，他認為：「桑尼無論比賽或練習，都拿出全力以赴的態度，以及永不放棄的精神，期許他能感染球隊的年輕球員。」

另外，他更進一步指出，桑尼場上經驗豐富，擅長以不同方式帶起攻勢，無論是低位單打、外線出手、快攻等，皆能貢獻穩定火力幫助球隊得分，「去年桑尼在T1聯盟證明自己最佳球員的身手，今年來到PLG，相信也能有好的發揮。」

即將來台的桑尼，依舊非常期待能持續感受球迷的熱情，「希望橙客們進場，全心全意為我們加油，我已迫不及待見到大家。」對於新球季的目標，桑尼期待能與球隊一起建構出屬於領航猿的球風，遵循教練的指示，為拿下每場勝利而努力。

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