讓雲林更美好 透過新書發表看見台大醫師感動人心的故事

缺乏醫療資源的雲林，因為一群人不平凡的信念，成就了現在不一樣的雲林。雲林的高齡人口、交通不便、罹病率高，成了台大醫院雲林分院醫師扭轉劣勢的絕佳機會，積極發展遠距醫療、高齡醫學、器官移植手術醫院等，開創在地醫療新格局。在新書發表記者會現場，台大醫院雲林分院院長黃瑞仁邀請到台灣大學醫學院院長倪衍玄、台大醫院院長吳明賢以及最高檢察署檢察長邢泰釗、遠見．天下文化事業群創辦人高希均及發行人王力行一同進行揭書儀式。

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▲台大醫院雲林分院醫師書中分享在雲林行醫的點滴（圖／台大醫院雲林分院提供）

台大醫院雲林分院18年的在地深耕，許多感動人心的故事，都在遠見．天下文化事業群出版新書「一群人，讓這裡更美好：雲林改變台大，台大守護健康」。讓民眾看見近70位台大醫院雲林分院醫師們，在雲林行醫、與在地民眾相處的點點滴滴，以及如何一步步建立醫學中心等級的醫療資源，和雲林人一起創造出美好的宜居健康環境的奇幻旅程。

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁表示，書中提及的醫師都是在雲林分院服務 10 年以上，把異鄉當故鄉，非常不容易。他強調，台大醫院雲林分院的團隊充滿革命情感，學長姊帶領學弟妹，皆以病人為中心，這群仁醫是真正走出白色巨塔的醫者。

雲林分院院長室醫務特助陳崇裕則笑稱自己在雲林服了「無期徒刑」，當他在台大總院完成胸腔內科住院醫師訓練後，分發到雲林分院卻發現肺癌醫療在雲林是一片空白。因為看見鄉親的需求，所以他選擇留在雲林，帶領雲林分院「肺肺揚揚—肺癌治療團隊」連續獲得國家品質標章認證，更提升罹患肺癌的存活率。

檢察長邢泰釗致詞時表示，當年在雲林擔任檢察長工作時與黃院長相識，感受台大醫院雲林分院團隊人才得到鄉親的信任，真正為在地民眾救命而且非常有感，讓他格外感動。