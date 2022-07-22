跳槽最快職業TOP5 ！人力銀行揭首份工作平均年資仍過2年

我是廣告 請繼續往下閱讀
1111人力銀行挖趨勢整理20到50歲求職會員的第一份工作年資發現，整體平均為2.32年，也就是說求職者從事該項職務，平均2.32年就會跳槽換工作，又盤點各類職務發現，最快離職的工作為「餐飲烘焙」，僅1.74年就會主動求去，其次則是「行銷廣告」1.89年、「美編設計」1.91年、「門市銷售」1.93年及「觀光旅遊」1.95年。
1111人力銀行發言人黃若薇表示，餐飲烘焙包括餐飲主管、中西式廚師、日式廚師、麵包師、點心廚師及外場服務人員等；一般而言，常見的餐廳營運模式是員工11點打卡上班，下午2點午休，再從晚上5點工作到10點下班，中間空班時間雖然可以稍微喘息，但全天的工作時間卻是拉得很長，兩頭班的工作模式，讓不少從業人員大呼吃不消，導致平均僅投入1.74年就會主動轉職。
又觀察「行銷廣告」，目前在1111人力銀行開出近2萬個工作職缺，包括行銷企劃、公關人員、廣告投放、專案執行等，各行各業皆需要該類人才，但工作內容龐雜，又要扛行銷成敗，充斥「壓力大、薪不高」的特質，也讓上班族平均只能撐1.89年就決定轉換跑道。
黃若薇表示，「美編設計」的對應職務包括網頁設計、美編人員、廣告設計、平面設計及多媒體動畫設計師等，薪水落差頗大，入行起薪平均2萬4千到2萬8千元，熬夜做圖趕稿的壓力，也讓從業人員身心俱疲，因而平均僅1.91年就遞出辭呈。而門市銷售及觀光旅遊，都是必須長時間輪值班的工作型態，還要處理各式各樣的客人需求，若是心理素質不夠強大，很容易影響上班心情，造成人員流動率居高不下。
黃若薇建議，不妨將換工作視為一種學習，藉此檢視自我職能、熟練職場社交以及面試談判技巧等，透過每一次與人資的交手過程來壯大自己。而近期1111人力銀行主網及App全新改版，透過「求職指南」助攻年輕族群初次找工作就上手，匯整「口語表達求職技巧」、「如何寫出履歷亮點推銷自己」、「找工作還能賺外快」及「尋找幸福企業好職缺」四大方向，集結企業人資主管開辦「職人會客室」線上講座，包括YouBike、中華電信、可口可樂及永豐銀行等，傳授最有既視感的求職秘技，另一方面，還提供履歷健診服務，教導求職者如何寫出亮點履歷；同時也號召2022-2023畢業生完成履歷就送麥當勞OREO冰炫風，滿 2 萬人參賽，就會在8月底抽出一位「一百萬元」獎金得主，助攻新鮮人展開職涯新頁。