驚豔觀星之旅！泰國觀光局推出浪漫星空計畫

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泰國觀光局和NARIT於2020年發起「驚艷泰國觀星之旅」專案，旨在促進觀星旅遊，提高人們對光污染和保護安靜和天空的認識。NARIT 在基於用戶友好知識的基礎上，通過觀星之旅為創造難忘的天文旅行體驗提供支持的同時，還製定了泰國夜空保護區名單的標準。
NARIT 執行董事 Saran Poshyachinda 博士說：「一個夜空保護區需要是一個開放空間，可以充分自由地觀察周圍的天空免受光污染，並且肉眼可以看到突出的天體。該地區必須有能夠為遊客提供基本天文知識的人員，以及廁所、餐廳、住宿等設施。」
截至現在，泰國的「驚艷泰國觀星之旅」專案，選出泰國 12 個通過夜空保護區標準狀態的地點推薦給大家。這個選核標準為期三年，分為三類：國家公園觀星保護區、社區之觀星保護區和私人場所觀星保護區。針對驚艷泰國觀星之旅專案，泰國觀光局推出了旅遊指南，其中包含推薦的觀星旅行路線和所有需要了解的天文知識，格式通俗易懂。
詳情請上官網查詢：https://darksky.narit.or.th/。
國家公園觀星保護區：
• 懷南噹國家公園／清邁
• 帕泰姆國家公園／烏汶府
• Phu Khieo-Thung Kraman 野生動物保護區／猜耶奔府
• Pa Hin Ngam 國家公園／猜耶奔府
• Phu Langka 國家公園／猜耶奔府
社區之觀星保護區：
• 山甘烹區安泰社區／清邁
私人場所觀星保護區：
• Alcidini 葡萄園／柯叻府帕蔥區
• Raintree Residence 飯店／柯叻府
• Muak Lek ATV體育場／莎拉汶里府莫類區
• Ban Rai Yai Cha Phlu／莎拉汶里府莫類區