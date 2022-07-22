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愛的儀式感一定要有 快搭高鐵來台南過七夕

▲台南市長黃偉哲邀請全國朋友今夏來台南過七夕，談場有「儀式感」的浪漫戀愛（圖／記者林怡孜攝，2022,07,22）
▲台南市長黃偉哲邀請全國朋友今夏來台南過七夕，談場有「儀式感」的浪漫戀愛（圖／記者林怡孜攝，2022,07,22）

記者林怡孜/台南報導

2022-07-22 13:03:44

2022台南七夕嘉年華於明(23)日起正式起跑，今年以「愛的儀式感」推出為期3周的老派約會三部曲系列活動，串連7座知名月老廟、12間精選飯店優惠、23條專屬約會遊程，超過60處景點以及商家消費優惠，還有限量紀念品。今年與台灣高鐵聯合企劃「搭高鐵台南過七夕」，攜手台南12家飯店及旅遊平台推出飯店聯票、國旅聯票活動，享加購高鐵65折起優惠，於活動期間完成指定行動更可享「高鐵乘車券抽獎」活動。

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▲愛國婦人館的愛的算命Bar互動體驗展，邀請大家認識人生歷程中5種關於愛的傳統儀式（圖／記者林怡孜攝，2022,07,22）
▲愛國婦人館的愛的算命Bar互動體驗展，邀請大家認識人生歷程中5種關於愛的傳統儀式（圖／記者林怡孜攝，2022,07,22）
台南市長黃偉哲邀請全國朋友今夏來到台南，在這專屬愛的節日裡來場老派約會，談場有儀式感的浪漫戀愛。黃偉哲表示，七夕嘉年華是台南暑期重要文化節慶，活動與產業創意結盟既可行銷城市文化特色，活動串聯約會景點、結盟人氣店家、共同行銷話題活動，更能帶動暑假商機。

   

好玩的「愛的算命Bar」互動體驗展，邀請大家認識人生歷程中5種關於愛的傳統儀式，展覽中的互動問答還能為你算出一組愛的八字籤詩！「愛的八字」台南儀式之旅以穿梭台南7座月老廟為遊程主題，搭配台南特色景點與在地店家限定優惠，有月老神助攻絕對七夕可脫單！


另外，令人期待的「來點愛情BAR」七夕限定早餐吧，以「好好吃早餐」開啟一天的儀式感發想，邀請超人氣店家－戎館、鹿耳晚晚早餐、Kadoya喫茶店、PEKO PEKO、博仁堂，輪番限定開賣。今年更首度與5間台南微醺店家－鯤島╳Soshow餐酒館、籠裏Bar Lonely、沃隼釀造、民生西藥房、The Sober Foodie食上主義餐酒館聯名，只要在前述7座月老廟完成指定任務，即可換取微醺店家聯名活動限量卡。


86()下午3時起於台南最美官邸－西竹圍之丘文創園區浪漫登場，活動現場將邀請知名DJ帶來台派浪漫！現場還有「日舞‧臺南」邀大家來場爵士舞會，城市洗頭車也將巡迴至此，邀請你一起為愛人洗頭！晚間「靈魂沙發」樂團帶大家醒著做夢，沉浸在最美的音樂時刻。主題日現場還規劃有具有神秘儀式感的調酒命理街，一邊聽著音樂、喝杯調酒，用老派的情懷chill一整天！2022台南七夕嘉年華豐富活動精彩可期，快用專屬的儀式感譜出甜蜜城市的戀愛風景，跟台南來場「老派約會」吧。


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