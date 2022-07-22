愛的儀式感一定要有 快搭高鐵來台南過七夕

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好玩的「愛的算命Bar」互動體驗展，邀請大家認識人生歷程中5種關於愛的傳統儀式，展覽中的互動問答還能為你算出一組愛的八字籤詩！「愛的八字」台南儀式之旅以穿梭台南7座月老廟為遊程主題，搭配台南特色景點與在地店家限定優惠，有月老神助攻絕對七夕可脫單！
另外，令人期待的「來點愛情BAR」七夕限定早餐吧，以「好好吃早餐」開啟一天的儀式感發想，邀請超人氣店家－戎館、鹿耳晚晚早餐、Kadoya喫茶店、PEKO PEKO、博仁堂，輪番限定開賣。今年更首度與5間台南微醺店家－鯤島╳Soshow餐酒館、籠裏Bar Lonely、沃隼釀造、民生西藥房、The Sober Foodie食上主義餐酒館聯名，只要在前述7座月老廟完成指定任務，即可換取微醺店家聯名活動限量卡。
8月6日(六)下午3時起於台南最美官邸－西竹圍之丘文創園區浪漫登場，活動現場將邀請知名DJ帶來台派浪漫！現場還有「日舞‧臺南」邀大家來場爵士舞會，城市洗頭車也將巡迴至此，邀請你一起為愛人洗頭！晚間「靈魂沙發」樂團帶大家醒著做夢，沉浸在最美的音樂時刻。主題日現場還規劃有具有神秘儀式感的調酒命理街，一邊聽著音樂、喝杯調酒，用老派的情懷chill一整天！2022台南七夕嘉年華豐富活動精彩可期，快用專屬的儀式感譜出甜蜜城市的戀愛風景，跟台南來場「老派約會」吧。