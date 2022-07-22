啟思民本最新民調：56.1%不滿陳時中防疫表現

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在政府防疫表現的題組，針對中央政府處理疫情表現的滿意度，調查顯示有45.3%的民眾滿意，53.8%不滿意；政府購買取得疫苗的情形，44.2%滿意、54.4%不滿意；關於有人批評指揮中心針對遺體火化有指引不明或說法前後不一導致亂象叢生的說法，則有64.1%的民眾同意這樣的說法，30.2%不同意。
至於指揮中心每日公布的確診和染疫死亡數，相信的比例為35.6%，不相信達61.2%。社會高度關注的BA.4和BA.5病毒變異株入侵，有35%的民眾對政府防止能力有信心，63%的人沒信心。
關於指揮中心人事變動題組，有42%的民眾滿意前任指揮官陳時中任內處理疫情的表現，56.1%不滿意；至於針對新任衛福部長薛瑞元和指揮官王必勝，則有37.7%的民眾滿意這樣的人事安排，45.2%不滿意。
在防疫政策題組裡，針對放寬入境3+4規定，有38.5%表示同意、56%不同意；而針對放寬確診者隔離7+7部分，則有46%同意、49.2%不同意。紓困振興部分，針對目前為止政府推出、執行的紓困振興方案，38.2%民眾滿意，57.3%不滿意。
江啟臣表示，整體來看，無論是在防疫表現、疫苗採購，或是遺體火化的處理上，多數民眾都並不滿意蔡政府的表現。江啟臣認為，民眾對政府公布確診、死亡數的高度不信任，顯示許多人可能認為染疫黑數和超額死亡的情況真實存在。而對政府防止BA.4和BA.5沒信心，也呈現國人對疫情二度大流行的憂心，這也使得民眾並不太贊成放寬邊境管制。
沈富雄表示，防疫單位上半場做的好，但OMICRON進來之後就亂七八糟，煞車踩油門都不行，陳時中當指揮官跟當候選人是完全不一樣的人，當指揮官，對台北市很不好，當候選人卻很好，完全不一樣的態度，根本判若兩人。
洪子仁預測，疫情在七月底八月初會逐漸平緩，但最近包括日本、歐洲的確診數仍有反彈趨勢。在新任部長和指揮官的題目裡，許多民眾未表態，顯示對新團隊是有期待的。
黃子哲表示，很訝異陳時中不滿意度這麼高，民進黨還堅持要提名，根本是橫柴入灶，把台北市民當塑膠。陳時中應當先道歉再參選，最近雖然對萬華有道歉，但在疫苗議題上，卻仍未致歉。
本次民本調查針對全國18歲以上的網路人口，於今年7月19日至20日期間，在Facebook投放廣告發送問卷，並剃除IP重複者，一共回收1033份有效問卷。抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負3.05%內。